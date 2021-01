Eugen Wegner – edle Armbanduhren aus Eimsbüttel

Hamburg. Tobias Hummel hat die Lupe vor das linke Brillenglas geklappt, mit einer Pinzette bugsiert er eine winzig kleine Schraube zurück ins Gewinde im Uhrengehäuse. Aus ihm hatte der junge Geselle zuvor eine ganze Reihe der Schräubchen entnommen, die Köpfe angeschliffen und das Metall erhitzt. Experten sprechen von „bläuen“. „Das erhöht die Haltbarkeit“, sagt der Uhrmacher und konzentriert sich wieder auf seine filigrane Arbeit.

„Veredeln“, nennt Hummels Chef das, was da in einer Hinterhof-Werkstatt in einem renovierten Fabrikgebäude an der Lutterothstraße geschieht. „In jede unserer Uhren werden hier noch einmal etwa fünf Stunden Handarbeit investiert“, sagt Jonas Bley. Er ist der Gründer und Mehrheitsgesellschafter der Danziger Chronometerwerke Eugen Wegner (DCWEW).

Dass das ziemlich angestaubt klingt für eine junge Firma, kommt nicht von ungefähr. Vor mehr als 120 Jahren hatte Bleys Ururgroßvater, eben jener Eugen Wegner, sein gleichnamiges Unternehmen in der Hafenstadt an der Ostsee gegründet. Der Nachfahre aus der fünften Generation hat es wiederbelebt. Und kurz vor Weihnachten sind die ersten Uhren der neuen, alten Marke Eugen Wegner an die Kunden ausgeliefert worden.

Aus Hamburg kommen auch andere junge Uhrenfirmen

„Dieser Teil der Familiengeschichte hat mich schon sehr lange fasziniert. Und irgendwann entstand die Idee, ihn wiederaufleben zu lassen“, sagt Bley. Als er vor 34 Jahren geboren wurde, existierte das Unternehmen schon lange nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es die Wegners zunächst nach Hamburg verschlagen. Anfangs kamen sie bei der befreundeten Familie Wempe unter. Doch die Konkurrenz im Schiffschronometer-Gewerbe war groß an der Elbe. Das Unternehmen wurde nach Duisburg verlegt, in den 1960er-Jahren begann sein Niedergang.

Der Neustart beginnt nun mit drei Herrenarmbanduhr-Modellen. Eines davon heißt Hevelius und ist ebenfalls eine Reminiszenz an den Vorfahren. Eugen Wegner hatte einst eine Taschenuhr entworfen und produziert, die nach dem Danziger Astronomen Johannes Hevelius (1611-1687) benannt war. Das Design der neuen Hevelius erinnert stark an das der alten.

Eine Taschenuhr und eine Armbanduhr der Marke Eugen Wegner

Foto: Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Fast drei Jahre lang feilte Bley mit Freunden und Bekannten an Business­plan und Marke, designte und entwickelte die Uhren, suchte Zulieferer, richtete die Werkstatt an der Lutterothstraße ein. An sich sollte Eugen Wegner bereits im Februar auf der Baselworld in der Schweiz präsentiert werden, doch die Messe fiel wegen der beginnenden Pandemie aus.

Nun sind der Geschäfte der nächsten neuen Uhrenmarke aus Hamburg eher im Stillen angelaufen. Der Standort hat mittlerweile Gewicht in der deutschen Branche. Mit Pop-Pilot und Sternglas sind in den vergangenen Jahren neue Anbieter hinzugekommen. Julius Möhrle, der Enkel des Gründers der Baumarktkette Max Bahr, Peter Möhrle, ist seit vier Jahren ebenfalls im Uhrengeschäft unterwegs. Den jungen Marken ist gemeinsam, dass sie ihre Modelle zu Preisen zwischen 100 und 350 Euro anbieten. Produziert wird zumeist in Asien oder aus in Asien eingekauften Teilen.

Die mechanischen Uhrwerke kommen aus der Schweiz

Jonas Bley geht einen anderen Weg. „Das vormontierte Uhrwerk beziehen wir von einem Hersteller in der Schweiz, der auch große und bekanntere Marken beliefert.“ Alle anderen Teile würden nach den Vorgaben des Unternehmens ebenfalls in Europa produziert. Die Listenpreise der drei Modelle liegen zwischen 1890 und 2250 Euro. „Das Preissegment zwischen 1000 und 3000 Euro ist zwar das kleinste auf dem weltweiten Uhrenmarkt, aber es wächst kontinuierlich und kräftig“, weiß der Gründer.

Und die Geschäftsidee ist eben nicht, in Asien produzierte Uhren in Europa zu verkaufen, sondern in Eimsbüttel veredelte Uhren in China und Südostasien. „Dort gibt es eine kaufkräftige Mittelschicht, die Wert auf Handwerkskunst legt und für die eine Armbanduhr Ausdruck eines Lebensgefühls ist. Ich bin überzeugt, dass diese Region in drei Jahren der größte Absatzmarkt für unsere Uhren sein wird.“

Dass das klappen könnte, zeigte sich bei einer Mitte Dezember beendeten Crowdfunding-Kampagne, bei der das Unternehmen mehr als 200.000 Euro von Frühbestellern aus Deutschland, Europa, den USA aber auch aus Asien einsammelte. Allein zehn Kunden orderten das Premium-Paket: vier Uhren mit freier Modellwahl und Auslieferung noch vor Weihnachten zum Preis von 5950 Euro. Mit dem frischen Geld sollen die Teile für den nächsten Expansionsschritt eingekauft werden.

Gewinne sind einstweilen nicht in Sicht

Voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres werden an der Lutterothstraße von den derzeit drei festangestellten Uhrmachern zunächst die Bestellungen aus der Finanzierungs-Kampagne abgearbeitet. Danach folgen die Orders, die über den Onlineshop hereinkommen. Der ist konsequent auf das internationale Geschäft ausgerichtet, Geschäftssprache ist Englisch. Und schon vor Corona waren ausgedehnte Videokonferenzen bei der jungen Firma mit der langen Vorgeschichte an der Tagesordnung.

Denn Bley kennt die Vorlieben von Kunden in Asien auch deshalb gut, weil er selbst seit Jahren dort lebt und als Wirtschaftsjurist in Singapur arbeitet. In Deutschland und Hamburg erledigen unter anderem ein Co-Geschäftsführer und Schwester Jantje von Reeken das Tagesgeschäft. „Was das Gehalt angeht, sind außer den Festangestellten alle auf der Start-up-Schiene unterwegs“, sagt der Gründer über sich und seine Mitstreiter. Was man wohl so verstehen muss, dass es nichts gibt.

Gewinne sind einstweilen nicht in Sicht. „Ich glaube, dass es in drei Jahren kein Verlustgeschäft mehr ist. Na ja, ich hoffe es“, sagt Jonas Bley im Videocall über sieben Zeitzonen zwischen Singapur und Eimsbüttel.“ Der Mann, der die Firma seines Ururgroßvaters neu gründete, kann ausgerechnet den Marktstart nur aus der Ferne verfolgen. Der übliche Heimaturlaub über Weihnachten fällt für ihn aus. Wegen Corona.