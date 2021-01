Wellness zu Hause: Hamburger lassen Badezimmer renovieren

Immer mehr Hamburger leisten sich in der Corona-Krise ein neues Bad. Das freut Jens Wagner von der Otto Wagner GmbH in Billwerder.

Hamburg. Die Corona-Pandemie beherrscht das Wirtschaftsleben wie kaum ein anderes Ereignis zuvor. Branchen liegen brach, Läden sind geschlossen, die Menschen bleiben zu Hause. Doch wenigstens in den eigenen vier Wänden soll es schön sein – und viele Familien leisten sich daher in diesen Tagen ein neues Bad. Sie wollen eine größere Badewanne zum Ausspannen oder eine bodentiefe, leicht begehbare Dusche. In Zeiten, in denen Fitnessclubs und Spas immer wieder schließen und der Urlaub ausfällt, wünschen sich etliche Haushalte auch ein „Wohnbad“, einen Ort, der Wellness zu Hause ermöglicht, mit Regenwaldfeeling oder Whirlpool.

Die Handwerker in Hamburg, die sich im Bereich Sanitär, Heizung und Klima (SHK) engagieren, berichten von einer guten Auslastung. Die Baustellen blieben trotz des Virus offen. Auch der Materialfluss funktioniere. „Zudem investieren die Kunden lieber in ihre Immobilien als Strafzinsen zu zahlen“, sagt Jens Wagner von der Otto Wagner GmbH in Billwerder mit Blick auf negative Zinsen für Guthaben bei Banken.

Auch der Schulbau gibt der Branche Auftrieb

Auch der in der Pandemie weiterhin dynamische Wohnungsbau und viele Hotelprojekte, die in der Hansestadt trotz der Flaute im Tourismus vorangetrieben werden, beflügeln die Betriebe. Zudem gebe der stark anziehende Schulbau der Branche Auftrieb, ergänzt Jens Wagner, der auch Vorstand des Fachverbandes SHK Hamburg ist.

Und auch bundesweit meldet die Branche eine erfreuliche Auslastung, selbst im zweiten Lockdown. „Während die Politik Unternehmen auffordert, die betrieblichen Weihnachtsferien vorzuziehen, während die einzelnen Bundesländer die Schulferien verlängern, arbeitet unser Handwerk mit Hochdruck daran, unseren Service aufrechtzuerhalten“, sagt Michael Hilpert, Präsident des Zentralverbands der SHK-Firmen. „Wir sind dankbar dafür, dass wir unsere Betriebe nicht schließen müssen oder unsere Belegschaft zu Tausenden in die Kurzarbeit schicken müssen.“

Die Haus- und Gebäudetechnik im Allgemeinen und die Sanitärbranche im Besonderen seien bisher gut durch die Pandemie gekommen, ergänzt die Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V. (VDS). Laut Prognosen soll der gesamte Wirtschaftsbereich auch 2020 um knapp drei Prozent auf ein Umsatzvolumen von gut 62 Milliarden Euro wachsen. Dabei schneide der Heizungssektor mit einem Plus von 3,6 Prozent noch etwas besser ab als die Sanitärseite, die um 1,7 Prozent zulege.

Der Umsatz im Sanitärbereich erreicht damit gut 24 Milliarden Euro, berichtet die VDS, die als Dachverband der deutschen Unternehmen im Bereich Bad und Sanitär mit Mitgliedsverbänden aus Industrie, Fachgroßhandel und Fachhandwerk agiert. Hinter den Zahlen verbirgt sich eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Während der Inlandsumsatz um rund drei Prozent klettern soll, sei im Ausland ein Minus von gut vier Prozent zu befürchten. Was 2021 bringe, hänge nicht zuletzt von dem weiteren Covid-19-Verlauf ab, fasst die VDS zusammen.

Der demographische Wandel spielt der Branche in die Hände

Auch im SHK-Konjunkturbarometer, das die Branche mit den Bereichen Sanitär, Heizung, Klima abbildet, wird noch im dritten Quartal des laufenden Jahres deutlich, dass sich alle Parameter inzwischen wieder im positiven Bereich bewegen. „Der Corona-Einbruch ist damit mehr als kompensiert“, heißt es in dem Zahlenwerk für die Badlieferanten, die etwa von dem Trend zu Toiletten mit Waschfunktion profitieren.

Triebfeder für die Badprofis ist derzeit auch das altersgerechte Wohnen, das barrierefreie sowie pflegegerechte Bäder mit sich bringt. Der demographische Wandel spielt hierbei der Branche in die Hände. Oft werden die Umbauten auch von staatlichen Förderprogrammen unterstützt, mit dem Ziel, dass Menschen möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden wohnen können. Beantragen können Haushalte etwa Förderbausteine bis zu 50.000 Euro zum Umbau von Bädern sowie beispielsweise den Einbau von mobilen Liftsystemen oder Duschklappsitzen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) unterstützt entsprechende Umbaumaßnahmen aus den Förderprogrammen „Barrierereduzierung – Investitionszuschuss (455-B)“ und „Altersgerecht Umbauen – Kredit (159)“.

Eine weitere staatliche Maßnahme hat die Arbeit von Klempnern und Co. beflügelt: Die Absenkung der Umsatzsteuer, die seit dem 1. Juli bis zum 31. Dezember den Konsum auch während der Krise ankurbeln sollte. Für die Kunden sei das von Vorteil gewesen, sagt Jens Wagner. Den Unternehmen habe das aber nur Aufwand beschert, ergänzt der Ingenieur. Zuweilen hätten Mitgliedsbetriebe der Innung in Hamburg auch von Fällen berichtet, in denen Maßnahmen von Kunden, die für 2021 geplant waren, auf 2020 vorgezogen worden seien, um die drei Prozent Mehrwertsteuervorteil zu bekommen.

Die Sanitärprofis sind sogar systemrelevant

Die erfreulichen Zahlen der Branche wurden auch dadurch ermöglicht, dass die Sanitärprofis in der Pandemie als systemrelevant eingestuft wurden. Das SHK-Handwerk zähle zur kritischen Infrastruktur in Deutschland (KRITIS) und sei laut Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat nicht von einem Arbeitsverbot betroffen, heißt es vom Zentralverband der Branche. „Die Bestätigung, Teil des KRITIS zu sein, ist ein wichtiges und richtiges Signal an unsere Unternehmen für ihre tägliche Arbeit unter den Auswirkungen der Corona-Krise“, sagte Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär, Heizung, Klima. Grund für die Arbeitserlaubnis ist die nötige Aufrechterhaltung von funktionierender Haustechnik. „Wir stehen auch jetzt wieder bereit, damit wir Notdiensteinsätze in Altenheimen und Krankenhäusern schnellstmöglich ausführen.

Es wird zudem niemand über Weihnachten in einer kalten Wohnung sitzen müssen, wenn die Heizung ausgefallen ist“, sagte Michael Hilpert, Präsident des ZVSHK vor einigen Tagen. „Wir sind da gegenüber anderen Handwerkern klar im Vorteil“, ergänzte Jens Wagner. Kurzarbeitergeld oder andere Hilfsmaßnahmen seien in der Branche in Hamburg praktisch kein Thema gewesen.

Die Arbeit der Installateure ist in der Krise erlaubt – und die Betriebe bieten den Kunden häufig auch einen Service, der wenig Kontakte mit sich bringt. So setzen viele Unternehmen auf digitale Helfer und dank Zoom-Konferenz, Video-Chat, WhatsApp, E-Mail und moderner 3D-Bad-Präsentation ermöglichen sie den Interessenten, nun komfortabel vom Sofa aus alle Details ihres Bades zu planen.

„Die nächsten Großprojekte stehen in den Startlöchern“

Auch beim Kunden zu Hause würden die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts umgesetzt, versichern die Handwerker. Unser Personal ist durch unsere Systemrelevanz schon von Hause aus auf Virenschutz und Hygiene trainiert, sagt Obermeister Wagner. Außerdem habe die Tatsache, dass die Menschen im Homeoffice arbeiteten oder in Kurzarbeit waren, die Koordinierung von Terminen erleichtert, ergänzt der Ingenieur.

Und auch nach der Pandemie dürfte dem Sanitärhandwerk die Arbeit nicht ausgehen, schätzt Jens Wagner. „Die nächsten Großprojekte stehen in den Startlöchern“, heißt es vom SHK in Hamburg. Viel zu tun gebe es etwa in Ober-Billwerder und im neuen Stadtteil Kleiner Grasbrook.