Heizen und Autofahren: Das kommt 2021 auf die Hamburger zu

Hamburg. Für viele Hamburger dürfte die Energierechnung im kommenden Jahr deutlich höher als 2020 ausfallen. Grund dafür ist die von der Bundesregierung beschlossene CO2-Abgabe, über die eine deutliche Reduzierung des klimaschädlichen Kohlendioxids angestrebt wird. Vor allem die Kosten fürs Heizen (mit Ausnahme der Fernwärme) könnten in der Spitze um mehrere hundert Euro steigen, erwarten Experten. Viele große Unternehmen bezahlen bereits heute dafür, dass sie CO2 ausstoßen, müssen sogenannte Verschmutzungsrechte (CO2-Zertifikate) kaufen.

Künftig gibt es ein ähnliches System für Heizöl und Erdgas zum Heizen sowie für Benzin und Diesel. Diese Energieträger dürften für den Endverbraucher zum Teil deutlich teurer werden. Denn die Firmen werden die zusätzlichen Kosten an die Kunden weitergeben. „Bei einem vor 1977 errichteten Einzelhaus mit Ölheizung, das nachträglich noch keine Wärmedämmung erhalten hat, sind 3000 oder 3500 Liter Verbrauch im Jahr keine Seltenheit“, sagt Energieberaterin Andrea Grimm von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die Ölrechnung für ein solches Haus dürfte schon kommendes Jahr um mehr als 200 Euro höher ausfallen, in fünf Jahren sogar um mehr als 500 Euro.

CO2-Abgabe steigt von Jahr zu Jahr weiter

Denn die CO2-Abgabe steigt von Jahr zu Jahr weiter. Auch beim Tanken gibt es einen Aufschlag. Fahrer eines Diesel-Pkw werden vor allem deshalb mehr bezahlen müssen als Besitzer von Benzinautos, weil sie mit durchschnittlich 20.000 Kilometern pro Jahr fast doppelt so viel fahren. Der niedrigere Verbrauch von im Schnitt 7,0 Litern pro 100 Kilometer kann das nicht ausgleichen. Bei einem Gesamtverbrauch von 1400 Litern Kraftstoff im Jahr summieren sich die Klima-Mehrkosten 2021 auf gut 110 Euro, 2025 werden es bereits mehr als 240 Euro sein. Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe sollen in den Klimaschutz fließen. Zudem werden 2021 Geringverdiener entlastet.

Das Wohngeld wird erhöht, Pendler mit niedrigem Verdienst können eine Mobilitätspauschale erhalten, und alle Pendler mit einem mehr als 20 Kilometer langen Arbeitsweg können einige Jahre lang einen größeren Teil der Fahrtkosten von der Steuer absetzen. Verbraucherschützer empfehlen, auf unnötige Autofahrten zu verzichten und das ältere Haus schnell fit für die Zukunft zu machen.

Das können Betroffene tun. Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen:

Warum wird die Abgabe eingeführt?

Das wichtigste Ziel im neuen Klimaplan der Bundesregierung ist die deutliche Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichem Kohlendioxid (CO2). Das entsteht bei der Nutzung sogenannter fossiler Brennstoffe wie Öl und Gas. Viele große Unternehmen müssen bereits heute dafür bezahlen, dass sie Kohlendioxid ausstoßen. Sie müssen sogenannte Verschmutzungsrechte (Co2-Zertifikate) kaufen. Künftig gibt es ein ganz ähnliches System auch für Heizöl und Erdgas zum Heizen sowie für Benzin und Diesel. Sie werden durch die Abgabe teurer. Das soll ein Anreiz sein, den Verbrauch zu senken oder zum Beispiel von einem Auto mit Verbrennungsmotor auf einen Wagen mit Elektromotor zu wechseln.

Wie hoch ist die CO2-Steuer?

Im kommenden Jahr müssen für jede Tonne Kohlendioxid, die beim Heizen oder Autofahren in die Atmosphäre geblasen wird, zunächst 25 Euro gezahlt werden. Dieser Betrag steigt kontinuierlich bis auf 55 Euro im Jahr 2025. Danach wird ein Auktionssystem eingeführt. Fällig werden dann mindestens 55 Euro, es können aber auch bis zu 65 Euro pro Tonne sein.

Wer zahlt die Abgabe?

Zunächst der Hersteller, also zum Beispiel eine Raffinerie, die Heizöl und Benzin produziert. Klar ist aber, dass die Hersteller die Kosten an ihre Kunden weitergeben werden: Von der Raffinerie an den Ölhändler und von diesem an Hausbesitzer, von Tankstellenbetreibern an ihre Kraftstoffkunden. Letztlich sind es also die Verbraucher, an denen die Kosten hängen bleiben.

Wie stark steigen die Kosten für die Verbraucher?

Auch die Mehrbelastungen für die Endkunden steigen von Jahr zu Jahr (siehe Grafik). Im kommenden Jahr macht die Abgabe nach Berechnungen des Bundesumweltministeriums einen Liter Diesel an der Tankstelle um 7,9 Cent teurer, Heizöl verteuert sich um 7,5 Cent, Benzin um 7,0 Cent pro Liter. Bei Erdgas beträgt der Aufschlag 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Auch für Fernwärme, die aus Öl, Gas oder Kohle erzeugt wird, gilt die Klimaabgabe. Bis 2025 erhöht sie sich jeweils auf mehr als das Doppelte. Für Heizöl und Diesel sind dann bereits 17,3 Cent mehr pro Liter fällig.

Wer muss mit besonders hohen Zusatzausgaben rechnen?

Wer viel verbraucht, muss viel draufzahlen. Fahrer eines Diesel-Pkw werden vor allem deshalb mehr Klimaabgabe entrichten als Benziner-Besitzer, weil sie mit durchschnittlich 20.000 Kilometern pro Jahr fast doppelt so viel fahren. Der niedrigere Verbrauch von im Schnitt 7,0 Litern pro 100 Kilometer kann das nicht ausgleichen. Bei einem Gesamtverbrauch von 1400 Litern Kraftstoff im Jahr summieren sich die Klima-Mehrkosten 2021 auf gut 110 Euro, 2025 werden es bereits mehr als 240 Euro sein. Auf noch deutlich höhere Lasten müssen sich Besitzer eines älteren Hauses einstellen. „Bei einem vor 1977 errichteten Einzelhaus mit Ölheizung, das nachträglich noch keine Wärmedämmung erhalten hat, sind 3000 oder 3500 Liter Verbrauch im Jahr keine Seltenheit“, weiß die Energieberaterin Andrea Grimm von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die Ölrechnung für ein solches Haus dürfte schon nächstes Jahr um mehr als 200 Euro höher ausfallen, in fünf Jahren sogar um mehr als 500 Euro.

Wie werden die Einnahmen verwendet?

Die Bundesregierung erwartet binnen fünf Jahren etwa 40 Milliarden Euro Einnahmen aus der CO2-Abgabe. Umwelt- und Finanzministerium betonen, das Geld werde wieder komplett in den Klimaschutz und in die Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes investiert. „Wir wollen, dass alte Ölheizungen ausgetauscht werden“, bekräftigte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor wenigen Tagen. Sie setze darauf, dass die Bürger freiwillig auf klimafreundlichere Lösungen setzen, um die Abgabe gar nicht zahlen zu müssen. Förderprogramme mit hohen Zuschüssen und Steuerabschreibungen sollen die Umstellung beschleunigen. Zudem werden Geringverdiener entlastet. Das Wohngeld wird erhöht, Pendler mit niedrigem Verdienst können eine Mobilitätspauschale erhalten und alle Pendler mit einem mehr als 20 Kilometer langen Arbeitsweg können einige Jahre lang einen größeren Teil der Fahrtkosten von der Steuer absetzen. Das sei „gut und richtig“, sagt Christian Hieff, Sprecher des ADAC in Hamburg, aber zugleich auch ein „schmerzhafter Kompromiss“. Gerade diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, müssen erhebliche Mehrbelastungen hinnehmen. Nur ein Teil der Kosten wird aufgefangen. Bereits beschlossen ist eine Entlastung für alle Verbraucher. Die Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien sinkt. Derzeit beträgt sie noch 6,76 Cent für eine Kilowattstunde Strom, nächstes Jahr sollen es 6,5 Cent sein und 2022 noch 6,0 Cent. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox macht der erste Reduzierungsschritt für einen Singlehaushalt fünf Euro pro Jahr aus.

Was können Hausbesitzer tun?

„Dämmen, dämmen, dämmen“, sagt Energieberaterin Grimm, „dadurch lässt sich der Heizenergiebedarf eines älteren Hauses auf die Hälfte oder sogar noch stärker verringern.“ Dieser Aspekt kommt aus ihrer Sicht bei der vorgesehenen Verwendung der Einnahmen aus der CO2-Abgabe zu kurz. „Es gibt sehr gute Förderprogramme für neue Heizungen. Aber bevor man Solarzellen auf dem Dach installiert, sollte die Wärmedämmung des Hauses verbessert werden.“

Wie wirkt sich die Abgabe auf die Heizkosten von Mietern aus?

„Darum machen wir uns große Sorgen“, sagt Verbraucherschützerin Grimm. Denn der Vermieter kann die höheren Kosten für Öl oder Erdgas den Mietern – in Hamburg sind das drei Viertel aller Haushalte - voll in Rechnung stellen. Die Abgabe ist für den Wohnungseigentümer also kein Anreiz, in eine klimafreundlichere Heizungsanlage zu investieren. Das gilt als eine Schwachstelle. Die von SPD-Politikern geführten Bundesministerien für Umwelt, Finanzen und Justiz haben deshalb vorgeschlagen, dass Mieter und Vermieter jeweils die Hälfte der CO2-Abgabe bezahlen. Die Koalitionspartner CDU und CSU haben Bedenken.

Wie können Autofahrer die Mehrkosten gering halten?

„Wer demnächst einen Neu- oder Gebrauchtwagen anschaffen will, sollte die steigenden Spritpreise im Blick haben und ein verbrauchsarmes Auto kaufen“, sagt ADAC-Sprecher Hieff. Wegen der im Laufe eines Tages meist stark schwankenden Preise für Diesel und Benzin sei zudem der richtige Zeitpunkt wichtig für die Höhe der Tankrechnung. Und auch eine Spritspar-App könne helfen, eine günstige Tankstelle in der Nähe zu finden. Es sei aber auch keineswegs sicher, dass die Spritpreise gleich am 1. Januar um sieben bis acht Cent nach oben schnellen. „Der Preis ist von vielen Faktoren abhängig, insbesondere von der Nachfrage.“ Weil während des ersten Lockdowns im Frühjahr weniger getankt wurde, seien die Preise gefallen. Nun könnten sie zunächst stabil bleiben oder nur etwas anziehen. Hieff sagt: „Es ist möglich, dass trotz der Abgabe die Benzinpreise am Jahresanfang noch moderat sind.“