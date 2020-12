Logistik Pakete: Wann die Weihnachtspost per Drohne kommen könnte

Die Nachfrage für Packstationen wird immer größer. Fast die Hälfte aller deutschen Haushalte hat eine Packstation in der Nähe. Deswegen soll das Netz weiter ausgebaut werden.

Beschreibung anzeigen

In den USA wird die Paketzustellung per Drohne bereits intensiv vorangetrieben. Deutschland will nun aufholen. Doch es gibt Bedenken.