Hamburg. Einmal bezahlen und dann ein Angebot so oft nutzen, wie man möchte. Was unter anderem beim Telefonieren oder beim Streamen von Musik und Filmen seit Jahren das übliche Geschäftsmodell ist, erreicht nun auch die Coffeeshop-Branche.

Die skandinavische Kette Espresso House, deren Geschäfte in Deutschland von Hamburg aus gesteuert werden, bietet seit Anfang Dezember eine Flatrate auf Filterkaffee und Tee an. „Damit sind wir Pioniere in Deutschland und Skandinavien“, sagt Geschäftsführer Nikolas Niebuhr.

Stündlich ein Getränk: Monats-Abo für 14,90 Euro

Das Monats-Abo für die Heißgetränke kostet 14,90 Euro. Dafür können sich die Kunden stündlich ein Getränk in einer der zwölf Espresso-House-Filialen in Hamburg abholen.

Insgesamt betreibt die Kette derzeit 21 Standorte in Deutschland. Das skandinavische Unternehmen hatte vor einigen Jahren die Hamburger Kette Balzac übernommen, und einen Teil von deren Filialen umfirmiert. Genutzt werden kann die Flatrate über die Espresso-House-Smartphone-App. Das Abonnement könne monatlich gekündigt werden, so Niebuhr.