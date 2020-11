Hamburg. Am Schaufenster klebt ein großes Schild in knalligem Pink. „Candy World“ steht über einem bunten Regenbogen. Drinnen arbeiten Handwerker. Nach knapp einem Jahr Leerstand tut sich etwas auf der ehemaligen Stadium-Fläche am Ende der Mönckebergstraße. Mitten in der Corona-Krise eröffnet dort auf einer Fläche von 130 Quadratmetern ein neuer Laden. „Wir verkaufen Süßigkeiten und Getränke aus der ganzen Welt“, sagt Majid Moghadasi, der mit Carlton Meierdiercks und Malamin Kassama hinter Candy World steht. Erst im Mai hatten die drei Hamburger ihr Unternehmen gegründet. Vorbild ist das erfolgreiche Konzept Kingdom of Sweets in London.

Candy World: Melonen-Weingummis aus den USA und Cola aus Mexiko

Schokoladenriegel mit Erdnussbutter und Melonen-Weingummis aus den USA, Cola und Limonade aus Mexiko und Marokko – mehr als 1500 Produkte haben die Start-up-Unternehmer im Angebot. Außerdem soll es eine Cornflakes-Bar geben und ein größeres Sortiment mit veganem Süßkram. Der Schwerpunkt liegt auf Produkten, die es in Deutschland bislang nicht im Supermarkt, sondern nur im Internet gibt. „Wir bauen parallel auch einen Online-Shop auf“, sagt Moghadasi. Eröffnung ist am ersten Dezemberwochenende.

Der schwedische Sportartikelhändler Stadium hatte die Filiale mit zwei Etagen Ende 2019 geschlossen. Trotz bester Citylage fand sich kein Nachmieter für das 1600 Quadratmeter große Geschäft. Inzwischen wurde die Fläche im Erdgeschoss in vier kleinere Geschäfte umgebaut. Die Mieten pro Quadratmeter wurden nach Abendblatt-Informationen reduziert. Im ersten Stock sind jetzt Büros. „Dort haben wir den größten Teil inzwischen vermietet“, sagt Babette Hillermann von Object Immobilien, die das Projekt betreut. Auch für die drei noch freien Ladenlokale liefen bereits Verhandlungen mit Interessenten.