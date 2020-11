Frankfurt am Main. Der Deutsche Aktienindex (Dax) wird ab September 2021 von 30 auf dann 40 Unternehmen erweitert. Das teilte die Deutsche Börse am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Zudem werden strengere Kriterien für den Leitindex eingeführt. Sie gelten teilweise bereits ab Dezember 2020.

Mit der Erweiterung um zehn Werte auf insgesamt 40 Werte werde der Dax die größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland „noch umfassender abbilden“, gab die Börse weiter bekannt. Im Gegenzug wird der MDax der mittelgroßen Werte auf 50 statt bisher 60 Werte verkleinert.

Mehr Mitglieder, strengere Regeln: Der Dax wird reformiert

Bereits ab Dezember dieses Jahres werden nach den neuen Regeln nur noch Unternehmen aufgenommen, die in den vergangenen zwei Geschäftsjahren profitabel waren, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Sie müssen also einen Gewinn aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne Berücksichtigung von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen ( Ebitda ) erzielt haben.

Lesen Sie auch: Nervöse Corona-Börse: Was Anleger jetzt beachten sollten

Ab März kommenden Jahres müssen die Unternehmen im Dax zudem verpflichtend Jahres- und Quartalsberichte veröffentlichen . Ein Verstoß gegen diese Regel führt zum Ausschluss. Im Aufsichtsrat muss es einen Prüfungsausschuss geben. Unternehmen, die bereits im Dax vertreten sind, müssen diese Regeln spätestens ab September 2022 umgesetzt haben.

Ein Händler sitzt im Handelssaal der Frankfurter Börse vor seinen Monitoren, im Hintergrund ist die Dax-Kurve zu sehen.

Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Anstoß für die Änderungen gab der Wirecard-Skandal

Die Änderungen basieren auf einer Umfrage der Deutschen Börse unter Vertretern von Finanzindustrie und Unternehmen, sowie Privatleuten, Verbänden und anderen Interessengruppen.

Nach dem Skandal um den mittlerweile insolventen Finanzdienstleister Wirecard und der anschließenden Aufnahme des bislang noch nicht gewinnbringend arbeitenden Essenslieferanten Delivery Hero war viel Kritik am Regelwerk des Marktbetreibers aufgekommen. Ende Juni hatte die Deutsche Börse daher eine Überarbeitung für die Dax-Familie angekündigt und Vorschläge gemacht. In den vergangenen Wochen konnten sich Marktteilnehmer dazu äußern.

Geschäfte mit umstrittenen Waffen werden nicht sanktioniert

Der Vorstoß zum Ausschluss von Unternehmen, die einen Umsatz von mehr als zehn Prozent mit der Herstellung oder dem Handel von umstrittenen Waffen erzielen, wird nicht umgesetzt. Der bei der Deutschen-Börse-Tochter Qontigo für Indizes zuständige Manager Stephan Flägel erklärte, „von vielen Seiten“ sei die grundsätzliche Frage aufgeworfen worden, ob diese Kriterien bei der Auswahl der Dax-Mitglieder eine Rolle spielen sollten. (afp/dpa/max)