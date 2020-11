Hamburg. In der letzten Novemberwoche bietet der Outdoor-Händler Globetrotter erstmals den Ankauf von gebrauchter Outdoor-Ausrüstung an. Vom 23. November an können Kunden Artikel, von denen sie sich trennen wollen, in allen Filialen vorbeibringen, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Die Waren werden geprüft. Kommt es zum Ankauf, gibt es direkt einen Globetrotter-Gutschein in Höhe des vereinbarten Werts.

„Die Ware muss nicht zwingend bei Globetrotter erworben worden sein. Aber es sollten im Sinne der späteren Käufer und der Möglichkeiten der Aufbereitung hochwertige Markenware sein“, sagte ein Sprecher.

Globetrotter verpflichtet sich, die Produkte aufzubereiten und als Secondhand-Ware anzubieten. Der Verkauf von gebrauchten Artikeln läuft bislang in ausgewählten Filialen etwa in Frankfurt und Berlin.

Nachhaltige Alternative zum Black Friday

Der Secondhand-Service ist Teil einer Aktionswoche, mit der Globetrotter zu einer nachhaltigen Alternative zum Black Friday mit Schnäppchenpreisen aufrufen will. In diesem Rahmen weitet der Händler den Ausrüstungsverleih auf sieben Filialen aus. In Hamburg können am Standort in Barmbek ab dem 27. November unter anderem Zelte, Schneeschuhe und Fahrradtaschen geliehen werden.

Als besonderes Highlight verkauft Globetrotter im Aktionszeitraum online gebrauchte Produkte von bekannten Outdoor-Stars, darunter eine Jacke, in der Extrembergsteiger Robert Jasper die Eiger-Nordwand bestieg.