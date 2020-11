Hamburg. Der Personalrat der Hamburger Feuerwehr und der Landesvorstand der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG) sollen vertrauensvoll zusammenarbeiten, so steht es auch in der Satzung. Davon kann zurzeit aber keine Rede sein – das Spitzenpersonal beider Vertretungen ist heillos zerstritten. Im Personalrat verfolgt eine Gruppe mehr oder weniger offen das Ziel, DFeuG-Landeschef Daniel Dahlke zu stürzen.

Öffentlich angeführt wird der Widerstand der „Rebellen“ von Lars Zimmermann, Personalratsvorstand und ordentliches Gewerkschaftsmitglied. Zwei weitere Personalräte geben ihm Rückendeckung – wenn auch nicht öffentlich. In einem im Internet veröffentlichten offenen Brief an den Bundeschef der DFeuG, Siegfried Maier, fordert Zimmermann nicht weniger als Dahlkes Ausschluss aus der Gewerkschaft. Seit geraumer Zeit, sagte Zimmermann dem Abendblatt, stoße er sich am ruppigen Auftreten und am respektlosen Umgang Dahlkes mit dem Personalrat. Und diese Ansicht sei auch mehr oder weniger Konsens im 17-köpfigen Personalrat, in dem allein neun DFeuG-Mitglieder sitzen.

Zimmermann: Angriffe Dahlkes kommen aus dem Nichts

In dem Brief beklagt Zimmermann unter anderem „massive, sich wiederholende Anfeindungen“ Dahlkes gegenüber dem Personalrat und „meiner Person“. Dessen Angriffe kämen wie aus dem Nichts und fänden „ohne (vorherigen) konstruktiven Austausch statt“.

Personalrat Lars Zimmermann

Foto: Lars Zimmermann

Und weiter: In Pressemitteilungen und Briefen an die Mitglieder nutze Dahlke „aggressiv und teils unsachlich“ die „Plattform der Gewerkschaft“ aus. Auch werde in sozialen Medien und Chatgruppen in „unerträglicherweise“ über Personalräte hergezogen. Noch schwerer wiegt der Vorwurf, bei der DFeuG-Vorstandswahl vor zwei Jahren sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, da nicht alle stimmberechtigten Mitglieder zur Wahl eingeladen worden seien. Die Wahl, so der Personalrat, sei „somit anfechtbar“.

Der DFeuG-Vorstand reagierte prompt, nach Abendblatt-Informationen steht er treu an Dahlkes Seite. Zuerst erhielten alle rund 1200 Mitglieder ein Schreiben, wonach jedermann Einsicht in die Wahlunterlagen nehmen und sich somit von der „Rechtmäßigkeit der Wahl“ überzeugen könne. In einem weiteren Brief an den Personalratsvorstand verlangte die DFeuG-Führung zudem eine „Richtigstellung“ der zimmermannschen Vorwürfe. Zuletzt gab es Post am 9. November: DFeuG-Mitglieder im Personalrat seien immer wieder „falschen Anschuldigungen“ ausgesetzt, kritische Stimmen in dem Gremium seien zudem nicht wohlgelitten, hieß es. Tenor: Man solle sich doch bitte wieder um das Tagesgeschäft kümmern. Gelinge dies nicht, seien „eine Selbstauflösung“ des Personalrates und anschließende Neuwahlen womöglich „der bessere Weg“.

Dem Abendblatt sagte Dahlke, er halte Zimmermanns Vorwürfe für „haltlos und falsch“, den Gang an die Öffentlichkeit für befremdlich. Keine Aussicht auf Erfolg dürfte indes Zimmermanns Antrag auf Ausschluss Dahlkes haben: Einen Mitgliedsausschluss können nur Organe der Gewerkschaft beantragen. Dem Abendblatt sagte Dahlke, er habe Bundeschef Siegfried Maier trotzdem gebeten, die Vorwürfe zu prüfen. Bisher ohne Ergebnis. Von Maier hieß es dazu: „Eine Entscheidung auf Bundesebene konnte noch nicht getroffen werden.“