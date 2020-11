Hamburg. Antje Schubert empfängt zum Interview in ihrer Hamburger Wohnung – in Corona-Zeiten natürlich per Videokonferenz. In der Firmenzentrale in Barmbek-Süd sei sie seit dem Frühjahr nur ganz selten, sagt die Chefin von Iglo in Deutschland.

Im Abendblatt erklärt Schubert, warum der Tiefkühlkosthersteller keine Bioprodukte verkauft, wie der Fischstäbchen-Marktführer den Brexit bewältigen will – und warum es eine dunkelhäutige Kapitänin Iglo in absehbarer Zeit nicht geben wird.

Frau Schubert, welches Iglo-Produkt haben Sie sich selbst zuletzt zubereitet?

Antje Schubert Heute Mittag, die Linguini von Green Cuisine.

Aber Sie essen im Homeoffice nicht wirklich jeden Tag Tiefkühlkost?

Ich koche ungefähr jeden zweiten Tag mit Iglo. In den Supermärkten hier um die Ecke kennt man mich inzwischen, weil ich regelmäßig meine Bestände mit den Hackbällchen oder dem Hack von Green Cuisine auffülle für den Salat oder die Bolognese.

Dann sind Sie mehr der Fleischersatz- als der Fischstäbchen- oder Spinat-Typ?

Bei mir in der Tiefkühle finden Sie auch Fischstäbchen oder den Gorgonzola-Spinat. Aber es stimmt schon: Ich bin total überzeugt von Green Cuisine und selbst einer der größten Fans.

Wie kommt der Anfang des Jahres eingeführte tiefgekühlte Fleischersatz bei den Kunden an?

Das hat sich ziemlich klasse entwickelt. Wir sind Marktführer bei solchen Produkten im Tiefkühlbereich. Dort gab es ein Wachstum um 122 Prozent, und es sind einige neue Mitspieler hinzugekommen. Das ist sicher noch ein kleineres Segment, aber die Wachstumsraten sind klasse. Wir sehen, dass die Konsumenten auch bereit sind, dem Klima zu helfen, indem sie Alternativen zum Fleischkonsum nutzen. In Green Cuisine sind keine Konservierungsstoffe, kein Soja, kein Hefeextrakt. Und weil man Tiefgekühltes portionieren kann, gibt es auch keine Verschwendung von Lebensmitteln. Zu den elf Produkten werden in nächster Zeit weitere hinzukommen.

Wann kommen denn Iglos Fischstäbchen auf Pflanzenbasis? Der Konkurrent Frosta bringt so etwas gerade in den Handel …

Das macht ja nichts, dass die Konkurrenz so was schon hat. Es kommt doch häufig vor, dass andere bereits am Markt sind, und am Ende überholt man sie trotzdem.

Bioprodukte von Iglo gibt es überhaupt nicht. Warum ist das so?

Man kann nicht sämtliche Lebensmittel nach Biostandards und trotzdem zu vertretbaren Preisen produzieren, allenfalls 25 Prozent. Bio ist nicht Mainstream, Bio ist noch ein kleines Segment.

Selbst die Discounter Aldi und Lidl bieten längst Bioqualität an. Was spricht gegen eine Bioproduktlinie von Iglo?

Auf unseren Feldern im Münsterland wachsen Spinat, Gemüse und Kräuter in einer Superqualität. Die Ernte ist nach drei Stunden tiefgefroren in der Packung. Das ist eine andere Qualität als Bio, aber sie ist bestimmt nicht schlechter. Bio ist nicht alles, und bekanntlich ist nicht überall Bio drin, wo Bio draufsteht.

Es gibt durchaus verlässliche Biosiegel, oder bestreiten Sie das?

Die Kriterien der verschiedenen Biosiegel unterscheiden sich sehr. Auch bei Bio sollte man auf die Herkunft achten und unter welchen Bedingungen die Produkte beispielsweise angebaut werden.

Iglo hat im Frühjahr wegen des Corona-Lockdowns die Produktion massiv hochgefahren, der Mutterkonzern meldet zehn Prozent Umsatzplus seit Jahresbeginn. Wie sieht es auf dem deutschen Markt aus?

Wir haben einen ordentlichen Beitrag zum Umsatzwachstum geleistet und viele Familien neu als Konsumenten gewonnen. Fischstäbchen und Blubb-Spinat waren im Frühjahr in der Liste der Top-Produkte des Lebensmittelhandels, aber wir haben keine Wachstumsraten wie beim Toilettenpapier.

Aber Iglo ist eindeutig ein Profiteur der Corona-Krise. Oder?

Profiteur würde ich nie sagen, das finde ich unangemessen im Zusammenhang mit einer Pandemie.

Klar ist aber schon jetzt, dass der Umsatz nach Ende der Krise wieder sinken wird …

Das A und O ist für mich, dass wir Corona möglichst schnell hinter uns lassen und dass möglichst viele Menschen gesund durch diese Krise kommen. Aber: Ja, wir freuen uns, dass mehr Konsumenten die Qualität von Tiefkühlnahrung entdeckt haben.

Sind Sie der Meinung, dass Tiefkühlprodukte gesünder sind als Frisches vom Markt?

Ich kaufe selbst auf dem Wochenmarkt ein. Aber bestimmt keinen Spinat. Der Iglo-Spinat ist frischer und besser als der vom Markt.

Der Umsatz des Unternehmens ist auch deshalb gewachsen, weil der Preis für Iglo-Fischstäbchen innerhalb von zwei Jahren um 15 Prozent gestiegen ist. Wird dieses beliebte Produkt auch mal wieder billiger?

Der Umsatz ist gewachsen, weil die Konsumenten in diesem Jahr bislang 20 Prozent mehr Fischstäbchen gekauft haben. Die weltweite Nachfrage nach MSC-zertifizierten Fisch, wie wir ihn verwenden, ist eklatant gestiegen. So kommt es zu Preiserhöhung bei der Beschaffung vom Fischer. Diese müssen wir anteilig auch weitergeben. Zudem müssen wir in Deutschland wieder mehr Wertschätzung für Lebensmittel haben. Wenn Lebensmittel billig sind, geht das immer zulasten von jemandem in der Herstellungskette.

Man muss also davon ausgehen, dass die Preise eher weiter steigen?

Die Preise für Rohfisch haben sich in den vergangenen zwei Jahren immerhin um bis zu 40 Prozent erhöht. Den Preis im Supermarkt macht aber der Handel, das ist nicht unser Preis.

Iglo gehört zu den ersten Herstellern, die Produkte mit der Nährwert-Ampel Nutri-Score auszeichnen. Wie weit sind Sie da?

Wir sind da tatsächlich mutig vorangegangen, derzeit haben etwa 90 Prozent der 140 Produkte den Nutri-Score auf der Packung. Anfang 2021 werden es 100 Prozent sein.

Wie viele der Produkte haben die schlechtesten Bewertungen D und E?

80 Prozent sind A oder B, E gibt es gar nicht, ein D haben drei Produkte. Die werden wir wahrscheinlich mittelfristig so verändern, dass sie eine bessere Bewertung bekommen. Aber vorerst sind sie weiter mit dem D im Handel. Das ist eben so, dazu stehen wir – und überlassen es den Verbrauchern, ob sie die D-Produkte kaufen.

Ist der Nutri-Score auch ein Umsatztreiber?

Für Deutschland können wir dazu noch nichts sagen. Aber die Erfahrung aus Frankreich, wo es den Nutri-Score schon länger gibt, zeigt, dass Produkte mit einer A-Bewertung häufiger gekauft werden.

In Bremerhaven werden auch die Fischprodukte für Großbritannien hergestellt. Müssen die Briten bei einem harten Brexit auf Stäbchen vorübergehend verzichten?

Wir bereiten uns seit Jahren auf den Brexit vor, die Mitarbeiter sind für alle denkbaren Szenarien und einen extrem großen Verwaltungsaufwand geschult. Man kann ja nicht einen Kühllaster tagelang in die Lkw-Schlange im Fährhafen stellen. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet.

In Bremerhaven wurde also auch deshalb mehr produziert, um die Kühllager in Großbritannien vorab zu füllen?

Vor einem Jahr wurde das schon einmal gemacht – bis Herr Johnson dann mit einer neuen Wendung überrascht hat.

Wie wahrscheinlich ist es, dass in Großbritannien eine Produktion aufgebaut wird?

Ich denke nicht, dass man das auf gut Glück tun wird. Aber wer weiß, die Engländer sind ja immer für eine Überraschung gut. Wir warten jetzt einfach mal ab, wie sich die Situation am 31. Dezember darstellt.

Wir müssen über Käpt’n Iglo sprechen. Das ist ein älterer Mann mit weißem Bart …

Manche Frauen erinnert er stark an George Clooney (lacht) . Alter Mann würde ich jetzt nicht sagen.

Die Frage ist, ob er unter Gender- und Diversitätsgesichtspunkten noch zeitgemäß ist.

Es gibt ja nun mal eine lange Tradition, und mit der Genderneutralität kann man es auch übertreiben. Nein, wir finden unseren Käpt’n ganz toll und stehen zu ihm. Viele Konsumenten sagen, dass er in den letzten Jahren sehr attraktiv geworden ist und sich stark verjüngt hat. Mir gefällt die Assoziation mit George Clooney sehr viel besser

Eine Kapitänin Iglo mit dunkler Hautfarbe – wäre das für Sie denkbar?

An sich eine schöne Idee. Diversität ist natürlich ein wichtiges Thema, aber ich würde diesen Aspekt bei einer Werbe-Ikone wie Käpt’n Iglo wirklich nicht in den Mittelpunkt stellen.