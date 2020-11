Hamburg. Der Hamburger Herrenmode-Händler Ladage & Oelke setzt der Krise im Einzelhandel ein ungewöhnliches Konzept entgegen. Während viele Geschäfte im Teil-Lockdown ihre Öffnungszeiten reduziert haben, bietet der Traditionshändler ab kommender Woche einen weiteren Einkaufsservice an.

Händler Ladage & Oelke bietet Shopping-Termine an

Statt wie bisher täglich von 10 bis 19 Uhr öffnet das Geschäft, das erst kürzlich neue Räume am Alten Wall bezogen hat, von Montag bis Freitag bereits um 8 Uhr und bleibt am Abend bis 20 Uhr offen.

Die zusätzlichen Öffnungszeiten sind allerdings Kunden vorbehalten, die vorher einen Termin vereinbart haben. „Wir bieten unseren Kunden ein im wahrsten Sinne des Wortes exklusives Einkaufserlebnis“, sagt Mitinhaber Thomas Wegmann.

In den Zeitfenstern zwischen 8 und 12 Uhr und von 18 bis 20 Uhr stehe ein Verkäufer einem Kunden beratend zur Seite. So sollen die Corona-Abstands- und Hygieneregeln noch besser eingehalten werden.

"Privater und geschützter Einkauf" bei Herrenmode-Händler möglich

„Mit viel Platz, modernster Lüftungsanlage und großem Sortiment bieten wir die Möglichkeit eines privaten und geschützten Einkaufs“, erklärt Selma Wegmann, die das 1845 gegründete Geschäft in fünfter Generation mit ihrem Ehemann führt.

Der neue Service kann auch per Videotelefonie gebucht werden. Kunden könnten sich mit dem Smartphone oder Tablet durch das Sortiment führen und sich den Einkauf per Post nach Hause schicken lassen, heißt es.

Zwischen 12 und 18 Uhr so wie sonnabends von 10 bis 18 Uhr ist der Laden, in dem auf 600 Quadratmetern Herrenbekleidung, Schuhe und Accessoires im englischen Stil angeboten werden, ohne Termin geöffnet.

Lesen Sie auch:

Verkauf von Naturkosmetik-Produkten per Videotelefonie

Auch andere Händler machen in der Krise besondere Shopping-Angebote. So hat etwa der Konzept-Store Werte Freunde im Großen Burstah während des ersten Lockdowns Naturkosmetik-Produkte per Videotelefonie verkauft und bietet digitale Hautanalysen an.