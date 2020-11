Hamburg. Als Jacob Leffers und Emil Woermann ihre Firma Oak25 gegründet haben, waren sie noch Schüler. Das ist zwei Jahre her. Jetzt haben die beiden Jungunternehmer aus Eimsbüttel sich Kapital in sechsstelliger Höhe für ihr Rucksack-und-Taschen-Label gesichert. Die Hamburger Beteiligungsfirma Wald & Wiese, an der auch About-You-Mitgründer und Geschäftsführer Tarek Müller beteiligt ist, ist als strategischer Investor bei dem Start-up eingestiegen. Mit der Investitionssumme wollen die 20 und 19 Jahre alten Gründer das Sortiment mit reflektierenden Rucksäcken und Taschen weiter ausbauen. Seit Oktober ist die erste eigene Kollektion unter dem Namen Day & Night erhältlich.

„Die Investorenrunde ist für uns der dritte große Meilenstein innerhalb eines Jahres“, sagen Leffers und Woermann. 2018 hatten sie den Rucksack The Luminant Bag entwickelt, der mit einer reflektierenden Oberfläche im Dunkeln leuchtet und so für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sorgt. Nachdem die beiden das Abitur in der Tasche hatten, sammelten sie 2019 bei einer Crowdfunding-Kampagne 20.000 Euro Startkapital für ihre erste Kollektion. Inzwischen hat das Unternehmen fünf Mitarbeiter und gerade neue Büro- und Lagerräume in Eimsbüttel bezogen.

„Um erfolgreich zu gründen, braucht man kein abgeschlossenes Hochschulstudium, sondern vor allem Mut, Willen und Ideen“, sagt Tarek Müller zu dem Einstieg bei Oak25. Der 32-Jährige hatte ebenfalls als Schüler sein erstes Unternehmen gegründet. 2014 gehörte er zu den Gründern der Otto-Tochter About You, die heute mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet wird und vor dem Börsengang steht.