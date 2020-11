Hamburg. Der Hafenkonzern Eurogate muss angesichts starker operativer Verluste sparen. Aufgrund von Veränderungen in der von Reederei-Allianzen geprägten internationalen Containerschifffahrt und eines erheblichen Marktdrucks durch europäische Wettbewerber will das Unternehmen mit dem Programm „Zukunft EUROGATE“ die Personal- und Sachkosten um dauerhaft 84 Millionen Euro reduzieren. Das teilte der Hamburg-Chef von Eurogate Thomas Eckelmann am Dienstag der Belegschaft per Video mit.

Der Konzern plant dazu, mehrere Hundert Stellen zu streichen, ein Großteil davon in Hamburg. Eurogate hat in Deutschland 3700 Mitarbeiter, 980 arbeiten in Hamburg. "Es geht um den Fortbestand des Unternehmens", sagten die Eurogate-Geschäftsführer Eckelmann und Michael Blach.

Höhe des Stellenabbaus abhängig von Verhandlungsergebnissen

Die Höhe des Stellenabbaus sei abhängig von den Verhandlungsergebnissen mit den Betriebsräten und werde sozialverträglich gestaltet etwa durch Vorruhestands- und Abfindungsregelungen, hieß es lediglich in einer Mitteilung. Diese Themen seien in ihrer Ausgestaltung Gegenstand der jetzt startenden Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern, ebenso wie die Umsetzung aller weiteren notwendigen Einzelmaßnahmen, erklärte die Geschäftsführung. Betriebsbedingte Kündigungen sollen vermieden werden, sind aber nicht ausgeschlossen.

Auslöser des Sparprogramms sind starke Verluste der Eurogate Gruppe. Sie betrugen am Ende des dritten Quartals bereits mehr als 23 Millionen Euro. „Im Wettbewerbs-Vergleich verlieren die deutschen Standorte Hamburg und Bremerhaven insbesondere gegenüber den europäischen Konkurrenzhäfen Antwerpen und Rotterdam, sowohl bei Personalkosten, in der Produktivität der Containerbrücken als auch beim Personaleinsatz bei der Container-Abfertigung eines Schiffes“, so die Mitteilung.

Europaweit führe der stetige Ausbau der Containerterminal-Kapazitäten zu Unterauslastungen und Preiskämpfen. Gleichzeitig veränderten sich Warenströme, beispielsweise im Mittelmeer und in der Ostsee, und erweiterten das Feld der Wettbewerber zusätzlich.

Pausenzeiten der Mitarbeiter sollen reduziert werden

Die Eurogate-Geschäftsführung will zudem die Pausen und Ablösezeiten am Hamburger Terminal reduzieren. So haben die Terminalmitarbeiter in Hamburg drei Pausen pro Schicht. Beim Konkurrenten Antwerpen ist es nur eine.

Insgesamt besteht das den Arbeitnehmervertretungen vorgestellte Maßnahmenpaket aus mehr als 100 verschiedenen Einzelmaßnahmen. Einsparungen bei Personal- und Sachkosten in der Holding, eine neue, optimierte Führungsstruktur im Container Terminal Hamburg (CTH) und mehr Kundenorientierung beim Personaleinsatz am Terminal, auch am Wochenende, sind weitere Teile des Sparprogramms.