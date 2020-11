Hamburg. Der Gablestaplerbauer Jungheinrich hat in den ersten neun Monaten 2020 weniger Umsatz und Gewinn als im gleichen Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Erlöse sanken um 8,4 Prozent auf 2,72 Milliarden Euro. Der Rückgang sei aber „deutlich geringer als noch im Sommer befürchtet“ ausgefallen, teilte das Hamburger Unternehmen mit.

Der Gewinn vor Steuern (Ebit) lag bei 150,2 Millionen Euro – ein Minus von 23,9 Prozent. Laut Jungheinrich verfügt das Unternehmen über eine „solide Liquiditätsreserve“ und hat seine Nettoverschuldung in den vergangenen Monaten so weit reduziert, dass zum Ende des dritten Quartals sogar ein Nettoguthaben von 66 Millionen Euro erzielt werden konnte. Seit einigen Wochen verzeichne man auch wieder eine wachsende Nachfrage der Kunden.

Jahresprognose bereits angehoben

Bereits am 21. Oktober hatte Jungheinrich seine Jahresprognose angehoben. Der Vorstand rechnet nun für 2020 mit einem Konzernumsatz innerhalb einer Bandbreite von 3,5 bis 3,7 Milliarden Euro. Das Ebit soll nach aktueller Einschätzung zwischen 180 und 230 Millionen Euro liegen. „Jungheinrich wird gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen.

Lesen Sie auch:

Dank unseres entschlossenen Schuldenabbaus und des Aufbaus von Liquiditätsreserven sind wir auch für eine mögliche Zuspitzung der COVID-19-Pandemie über den Winter gewappnet“, sagte Finanzvorstand Volker Hues. An der Börse kamen die neuen Zahlen und Aussagen durchaus positiv an. Die Aktie lag nach Bekanntgabe des Neun-Monatsberichts mit gut 35 Euro mehr als ein Prozent im Plus. Bereits in den Monaten davor hatte die Aktie eine wahre Kursrallye hinter sich gebracht.