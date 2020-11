Hamburg. Die Premiere findet in Hamburg statt: Produkte wie Chips, Bier oder Brötchen aus dem Shell-Tankstellenshop kann man sich jetzt über Lieferando ins Haus kommen lassen. Dazu haben Shell Deutschland und der Lieferdienst yd. yourdelivery eine Kooperation beschlossen. Die erste Tankstelle, die den Service anbietet, ist die Station am Winterhuder Weg 72 in Hamburg.

Wenn die Nachfrage der Kunden entsprechend groß ist, soll die Zusammenarbeit auf weitere Standorte erweitert werden, wie Shell am Donnerstag mitteilte. Die Bestellung erfolgt über die Plattform Lieferando.de. Kunden können die Produkte sowohl zur Lieferung als auch zur Selbstabholung bestellen.

Das angebotene Produktsortiment umfasst den Angaben zufolge verschiedene Süßwaren und salzige Snacks, alkoholische und nicht-alkoholische Getränke, ausgewählte Hygieneartikel, Brötchen und süße sowie salzige Backwaren aus dem „deli2go“-Backshop von Shell. Der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro, die Lieferkosten betragen 1,50 Euro.

Shell will "Boom der Lieferdienste" nutzen

„Der Boom der Lieferdienste hat uns auf die Idee gebracht, dass auch wir Kunden die Möglichkeit bieten möchten, sich die Produkte bei ihrer Tankstelle um die Ecke zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen“, sagt der Chef des Shell-Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Jan Toschka.

Katharina Hauke, Geschäftsführerin von yd. yourdelivery, ergänzte dazu, durch die Zusammenarbeit mit Shell sei es nun möglich, Konsumenten auf Lieferando.de ein noch breiteres Sortiment zu bieten, „das sich deutlich von dem bisherigen Angebot auf unserer Plattform unterscheidet“. Das neue Angebot soll sich zwischen der klassischen Belieferung durch Restaurants und der Lebensmittelauslieferung positionieren.

Das Shop-Geschäft gehört zu den wichtigsten Umsatzquellen von Tankstellen. Die Umsätze damit sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen – anders als im Kraftstoffgeschäft.