Hamburg. Der Oetker-Konzern übernimmt den auch in Hamburg schnell wachsenden Getränke-Lieferdienst Flaschenpost. Die Kaufverträge seien vor wenigen Tagen unterzeichnet worden, teilte das Bielefelder Familienunternehmen mit. Nach Informationen von „Deutsche Startups.de“ beträgt der Kaufpreis eine Milliarde Euro. Oetker selbst machte keine Angaben. Die Oetker-Gruppe stärkt mit dem Zukauf ihre Getränkesparte. 2017 hatte Oetker die Reederei Hamburg Süd an Maersk verkauft, sodass nun Geld für den Erwerb von Flaschenpost zur Verfügung stand.

Das 2016 gegründete Start-up Flaschenpost liefert nach eigenen Angaben mittlerweile in 23 Städten Getränke innerhalb von 120 Minuten an die Kunden aus. Ein Firmensprecher betonte, Oetker sehe für Online-Lieferdienste eine sehr gute Zukunft und habe sich deshalb zum Kauf entschlossen. Die Übernahme muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden. Für den Handelsexperten Gerrit Heinemann macht der Schritt Sinn: „Oetker will die Chancen nutzen, die sich gerade jetzt bieten.“

Lesen Sie auch:

Mit Oetker und der Radeberger Gruppe im Rücken werde Flaschenpost viel schneller expandieren können – und das nicht nur durch Ausweitung des Liefernetzes. „Flaschenpost könnte künftig auch die Gastronomie mit Getränken beliefern oder neben Sprudel und Bier auch Lebensmittel in sein Angebot aufnehmen“, spekuliert Heinemann. Auch Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka ist dabei, sein E-Commerce-Standbein zu stärken. Schon vor einiger Zeit hat sich Edeka am rasant wachsenden niederländischen Online-Lebensmittelhändler Picnic beteiligt. Nun will der Konzern laut „Lebensmittel Zeitung“ seine Beteiligung an Picnic weiter aufstocken.