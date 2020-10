Reinigungs- und Sicherheitskräfte wollen mehr Lohn

Reinigungskräfte sorgen unter anderem dafür, dass der Betrieb in Krankenhäusern während der Coronavirus-Pandemie überhaupt am Laufen bleiben kann.

Hamburg. Der Tarifkonflikt um die Bezahlung der Angestellten im öffentlichen Dienst ist nach den Warnstreiks in Kitas, bei Bussen und U-Bahnen und bei der Hamburger Stadtreinigung gerade beigelegt. Nun rücken zwei Branchen stärker in den Vordergrund, in denen derzeit zwischen den Arbeitgebern und den Gewerkschaften um die künftige Bezahlung der Beschäftigten noch gerungen wird. Gemeinsam ist ihnen: Die Stundenlöhne liegen nur wenig über dem gesetzlichen Mindestlohn – und die Beschäftigten sind aus Sicht ihrer Interessenvertreter durch die Corona-Pandemie besonders stark belastet.

Trotzdem hätten die Arbeitgeber bislang „kein akzeptables Angebot“ für die gut 30.400 Reinigungskräfte in Hamburg vorgelegt, klagt Matthias Maurer, der Bezirksvorsitzende der Gewerkschaft IG BAU. Sie fordert einen Aufschlag von 1,20 Euro pro Stunde. Der Einstiegslohn würde dann auf zwölf Euro steigen. Die Unternehmen hätten nach drei Verhandlungsrunden bislang aber lediglich 20 Cent Aufschlag pro Stunde angeboten, so Maurer. „Das liefe für die Beschäftigten fast auf eine Nullrunde hinaus. Wenn nun die Infektionszahlen wieder steigen, setzen sich aber gerade auch Reinigungskräfte einer erhöhten Ansteckungsgefahr aus“, so der Gewerkschafter.

Die Gewerkschaft Ver.di fordert derweil 1,25 Euro mehr und mindestens 11,80 Euro pro Stunde für die 8500 Beschäftigten in Hamburgs Sicherheitsgewerbe. Das Angebot der Arbeitgeber sei dahinter „weit zurückgeblieben“ heißt es. Und: Gerade Beschäftigte, die die Einhaltung von Corona-Hygienemaßnahmen kontrollieren, „sind täglich körperlicher Gewalt und erhöhten Infektionsrisiken ausgesetzt“. HA

