Hamburg. Die Funktion der Geldkarte auf der EC-Karte hat ausgedient. Neu ausgegebene Bankkarten enthalten diese Funktion nicht mehr, bestätigte die Hamburger Sparkasse (Haspa) auf Nachfrage. „Wie alle anderen Sparkassen geben wir seit Juli dieses Jahres keine Karten mit Geldkartenfunktion mehr aus“, sagt Haspa-Sprecherin Stefanie von Carlsburg. Mit dieser Funktion konnten Bankkunden am Geldautomaten einen bestimmten Betrag auf die EC-Karte laden, mit der dann kleinere Beträge im Handel oder an Fahrkartenautomaten bezahlt werden konnten.

Geldkarte bei neuen Automaten der Hochbahn nicht mehr nutzbar

Die Sparkassen verabschieden sich damit als eine der letzten großen Bankgruppen von dieser Bezahlfunktion. Zuvor hatten die Volks- und Raiffeisenbanken und die Sparda-Banken die zusätzliche Bezahlfunktion schon aufgegeben. „Diese Funktion ist in den letzten Jahren weitgehend vom kontaktlosen Bezahlen mit der EC-Karte abgelöst worden und wurde von unseren Kunden zuletzt praktisch auch nicht mehr genutzt“, sagt von Carlsburg. „Gleichzeitig verschwinden auf der Händlerseite immer mehr Akzeptanzstellen.“ Das zeigt sich auch an den Fahrkartenautomaten in Hamburg.

Bei der Hochbahn hat der Austausch der alten Kartenautomaten begonnen. Von etwa 400 Automaten an Bus- und U-Bahn-Haltestellen wird bis Mitte 2021 die Hälfte erneuert. Während an den alten Automaten noch die Geldkarte genutzt werden kann, ist das bei den neuen Geräten nicht mehr möglich. „Neben Bargeld kann dort mit der EC-Karte, einer Kreditkarte sowie dem Smartphone bezahlt werden“, so eine Hochbahn-Sprecherin. An den Automaten der S-Bahn kann mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlt werden. Die Geldkarte funktioniert auch dort nicht mehr.