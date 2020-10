Hamburg. Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air startet von Hamburg aus zu drei neu aufgenommenen Zielen in den Winter: Vom 16. November an fliegt Wizz Air zweimal wöchentlich vom Hamburg Airport in die lettische Hauptstadt Riga.

Zudem steuern die Ungarn ab 13. Dezember zweimal in der Woche die litauische Hauptstadt Vilnius an, dieses Ziel kehrt damit in den Hamburger Flugplan zurück. Seit Montag verbindet Wizz Air darüber hinaus ebenfalls zweimal wöchentlich Hamburg mit Chişinău in der Republik Moldau.