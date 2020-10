Hamburg. Die Parfümerie-Kette Douglas setzt auf Luxus und hat dazu ihren deutschlandweit ersten sogenannten Flagship-Store an einer der besten Hamburger Adressen eröffnet: am Jungfernstieg 24. Eine Konfetti-Kanone gab am Nachmittag den Startschuss zur Eröffnung, bei der geladene Gäste im Laden anwesend waren. Es wären gerne mehr gewesen, die Corona-Abstandsregeln ließen aber nicht mehr zu. Fernsehmoderatorin Victoria Swarovski führte durchs Programm.

Die neue Filiale bietet auf zwei Etagen und rund 850 Quadratmetern die größte Auswahl an Produkten aus dem Luxus-Segment von Douglas. Darunter Haut- und Haarpflege-Marken, angesagte dekorative Kosmetik sowie eine umfangreiche Auswahl an verschiedenen Düften. Aber auch Nischenprodukte findet man hier, die in einem eigenen Bereich im maritimen Stil mit einer angedeuteten Hamburg-Skyline präsentiert werden. Interessant: Die Regale für Damen und Herren unterscheiden sich in der jeweiligen Beleuchtung.

Erster deutscher Douglas-Flagship-Store am Jungfernstieg

Man kann in dem Laden nicht nur einkaufen, sondern sich auch gleich behandeln lassen. So gibt es einen separierten Hairstyling-Bereich und zwei Kabinen, in denen Schönheitsbehandlungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Peelings. Clou des neuen Ladens ist ein Spiegel mit virtuellen Elementen: An diesem können dekorative Kosmetika ausprobiert werden. Hat sich beispielsweise eine Kundin einen Lippenstift ausgesucht, stellt sie sich ungeschminkt vor den Spiegel, gibt die Farbe an, und der Spiegel zeigt, wie die Farbe auf ihren Lippen wirken würde.

Laut Douglas handelt es sich bei dem Flagship-Store um eine Ergänzung des Hamburger Filialnetzes. Keine andere Filiale soll stattdessen geschlossen werden. Das ist eher ungewöhnlich, denn eigentlich dünnt Douglas sein Filialnetz in Europa derzeit aus. In mehreren deutschen Städten werden Parfümerien geschlossen. Grund ist vor allem die Corona-Krise, die dem stationären Handel zusetzt, weshalb auch bei Douglas die Umsätze weggebrochen sind.

„Es gibt einen Trend weg vom stationären Einkauf, zum Onlineshopping. Diesem Strukturwandel müssen wir Rechnung tragen, indem wir das Filialnetz überarbeiten“, hatte die Chefin der größten deutschen Parfümeriekette, Tina Müller, erst im August angekündigt.