Hamburg. Der mit „Marken-Kleidung zu Schnäppchenpreisen“ werbende Modehändler TK Maxx expandiert derzeit stark in Deutschland. In Hamburg kommen zu den bestehenden sechs Filialen zwei weitere hinzu. So kündigte der Händler an, im kommenden Jahr im Phoenix-Einkaufscenter in Harburg und im Wandsbek Quarree jeweils einen neuen Laden zu eröffnen. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Insgesamt sollen in den Filialen bis zu 75 Mitarbeiter beschäftigt werden. In beiden Fällen übernimmt TK Maxx Verkaufsflächen der Drogeriekette Budnikowsky, die innerhalb der Einkaufszentren umzieht.

TK Maxx bietet bekannte Marken und Designer-Labels sowie Wohn-Accessoires zu stark reduzierten Preisen an, nach eigenen Angaben um bis zu 60 Prozent günstiger. Dabei handelt es sich zum Teil um von den großen Häusern ausgemusterte B-Ware oder leicht schadhafte Produkte. wie das Verbrauchermagazin „Marktcheck“ des Südwestrundfunks (SWR) kürzlich untersuchte.

TK Maxx expandiert stark

Der Beliebtheit von TK Maxx bei Jugendlichen und preisbewussten Kunden tut dieses aber kein Abbruch. Denn der Händler, dessen Filialen im Gegensatz zu Outlets vor allem in Shoppingcentern zu finden sind, wo viel Laufkundschaft ist, expandiert stark. 2007 eröffnete das erste Geschäft hierzulande. Inzwischen sind es 155. Allein in diesem Jahr hat TK Maxx acht neue Filialen in Deutschland aufgemacht, darunter in Chemnitz, Freiburg und in Düsseldorf.

In Hamburg betreibt TK Maxx bereits Geschäfte in der Hamburger Meile, im City-Center Altona, in Eppendorf, im Billstedt-Center, im Stadtzentrum Schenefeld und im City-Center Bergedorf. Auch in Stade und in Lüneburg gibt es Filialen der Kette.