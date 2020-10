Hamburg. Die Corona-Zahlen steigen wieder stark und mit ihnen die Sorge der Hamburger, dass die Versorgung knapp werden könnte. In manchen Edeka- und Budnikowsky-Filialen sind die Regale mit Toilettenpapier abgegrast wie schon im Frühjahr, als die Pandemie in Deutschland um sich griff.

Die Einzelhändler in Hamburg geben sich aber noch entspannt. „Vereinzelt verzeichnen wir in einigen Filialen eine leicht erhöhte Nachfrage nach Toilettenpapier, aber insgesamt kann man bisher nicht von Hamsterkäufen sprechen“, sagte die Sprecherin der Drogeriemarkt-Kette Budnikowsky, Wiebke Spannuth, auf Nachfrage.

Foto: imago/Waldmüller

Corona-Krise: Unternehmen werden diesmal nicht kalt erwischt

Die Handelsunternehmen sind auch deshalb weniger nervös, weil sie anders als im Frühjahr von der Versorgungsknappheit nicht kalt erwischt werden. „Wir können auch weiterhin eine ausreichende Versorgung mit allen Produkten des täglichen Bedarfs sicherstellen“, teilte die Edeka-Zentrale in Hamburg mit.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog von Montag, 19. Oktober

Und bei Budnikowsky heißt es: „Wir sind auf alles gut vorbereitet und haben genug Ware auf Lager, um jederzeit schnell für Nachschub sorgen zu können. Das gilt für Toilettenpapier genauso wie für Flüssigseife oder Desinfektionsmittel.“

Coronavirus: Jeder Zehnte hortet Toilettenpapier

Das kann sich aber schnell ändern: Einer Umfrage zufolge will sich rund jeder zehnte Verbraucher in Deutschland in den kommenden Wochen verstärkt mit Toilettenpapier, Nudeln und anderen Waren des täglichen Gebrauchs eindecken. Das ergab eine repräsentative Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter knapp 6000 Menschen Mitte Oktober. Demnach antworteten neun Prozent der Teilnehmer auf die entsprechende Frage mit „ja“ oder „eher ja“. Fast zwei Drittel (64 Prozent) schlossen derartige Hamsterkäufe dagegen ausdrücklich aus.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen