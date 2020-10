Hamburg. Eine Boeing 737, die derzeit für Wartungsarbeiten auf dem Gelände von Lufthansa Technik in Hamburg steht, sorgt für Wirbel. Denn es handelt sich um ein Flugzeug, das von der Regierung von Belarus (Weißrussland) einschließlich des umstrittenen Staatspräsidenten Alexander Lukaschenko für Dienstreisen genutzt wird. Und in den Hallen der Luftwerft kursiert ein Flugblatt der Gewerkschaft Ver.di, das die Beschäftigten indirekt dazu aufruft, nicht an dem Jet zu arbeiten.

„Während wir sein Flugzeug warten, lässt Lukaschenko Arbeiter/-innen verprügeln!“ – so lautet die Überschrift des Flugblatts. Man erwarte von der Lufthansa-Technik-Geschäftsleitung, jegliche Sanktionen zu unterlassen, falls Kollegen sich weigerten, an dem Flieger tätig zu werden.

Arbeiten an der Lukaschenko-Maschine laufen plangemäß

Die am Dienstagmittag in Fuhlsbüttel gelandete Boeing mit dem Kennzeichen EW-001PA gehört zwar formal der staatlichen weißrussischen Fluggesellschaft Belavia, ist aber als VIP-Jet ausgestattet und wird ausschließlich für die Regierung des Landes betrieben. „Die Arbeiten an der Maschine unseres Vertragspartners Belavia Belarusian Airline laufen plangemäß“, teilte Lufthansa Technik auf Anfrage des Abendblatts mit. Weiter hieß es: „Keiner der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für die Wartungsarbeiten an der Maschine eingeplant sind und waren, hat um eine andere Aufgabe gebeten.“

Nach Angaben von Domenico Perroni von der Ver.di-Fachgruppe Verkehr haben Vertrauensleute der Gewerkschaft das Flugblatt verfasst. Es sei von Ver.di autorisiert worden. In dem Papier wird an einen Vorgang aus dem Jahr 1989 erinnert: Damals legten 800 Beschäftigte der Hamburger Lufthansa-Werft kurzzeitig die Arbeit nieder, als sich ein Jet des rumänischen Diktators Nicolae Ceaușescu zur Wartung dort befand.

Unter VIP-Jet-Kunden von Lufthansa Technik finden sich auch andere autoritäre Herrscher

Seit einer mutmaßlich gefälschten Wahl erkennt die Europäische Union den weißrussischen Machthaber Lukaschenko nicht mehr als legitimen Staatspräsidenten an. Gegen ihn richten sich seit Monaten Massenproteste.

Unter den VIP-Jet-Kunden von Lufthansa Technik finden sich auch andere autoritäre Herrscher. Nach Informationen des Abendblatts gibt es eine firmeninterne Regelung, wonach Beschäftigte es ablehnen können, an gewissen Flugzeugen zu arbeiten. Offiziell heißt es vom Unternehmen, „bestimmte Präferenzen“ von Mitarbeitern über ihre Einsätze würden, wo dies möglich sei, „bei der Planung berücksichtigt“.