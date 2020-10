Hamburg. Benedikt Blumhagen muss den Deckel nur kurz öffnen. Sofort liegt dieser einzigartige Duft in der Luft. Nach Wiese, grünen Gräsern und Wildblumen, herb und zugleich süß. „Das ist Honig von unseren Bienen aus Eppendorf und Eimsbüttel“, sagt Blumhagen. Vor drei Jahren hat er seine Passion fürs Imkern entdeckt. „Ich war total fasziniert, was in dem Thema Bienen und Honig alles steckt“, sagt der 35-Jährige. Schnell war klar, dass daraus mehr als eine Freizeitbeschäftigung werden könnte. Zufall oder Fügung? Kurz darauf hatte Blumhagen beim monatlichen Stammtisch seines Imkervereins Ingo Ketelsen kennengelernt. Die Idee für das Start-up Herr Biene entstand. Warum, so der Grundgedanke, sollte Honig nur als süßer Belag auf dem Frühstücksbrötchen schmecken? „Honig wird nicht richtig wertgeschätzt“, sagt Ingo Ketelsen. „Das wollten wir ändern.“

Das war vor zwei Jahren. Jetzt stehen die Gründer in einem großen Raum in einem Gewerbehof in Stellingen. Seit einem Jahr ist das die Zentrale von der Firma Herr Biene. Benedikt Blumhagen hat den großen Honigeimer sorgfältig wieder verschlossen und den Deckel fest angedrückt. Der Honig ist das Kapital des jungen Unternehmens. Mehrere Behälter sind im Eingangsbereich übereinandergestapelt. In den Regalen daneben stehen Gläser mit der aktuellen Honigernte aus den Stadtteilen Eppendorf, Eimsbüttel und Groß Borstel. Es gibt Honigbonbons und Honigsenf, Tütchen mit einer speziellen Saatgutmischung für Bienen, kleine und große Schachteln mit Honigpralinen und seit Neuestem auch einen Honiglikör. Ein knappes Dutzend unterschiedlicher Artikel umfasst das Sortiment von Herr Biene inzwischen. Dazu kommen zugekaufte Produkte rund um das Thema Bienen, wie Bücher, Becher und Bienenwachstücher.

Hype um die Honigbiene

In den vergangenen Jahren ist in Deutschland eine Art Hype um die Honigbiene entstanden: Immer mehr vor allem junge Menschen verlegen sich aufs Honigmachen – auch in besonders urbanen Stadtlagen wie St. Pauli oder der HafenCity stehen inzwischen Bienenstöcke in Hinterhöfen und Gärten, auf Balkonen und Dächern. Ausgelöst wurde der Trend durch verschiedene Initiativen, die für das drohende Bienensterben sensibilisieren wollen und um eine größere Wertschätzung für die Biene als wichtiges Nutztier werben. Alteingesessene Imkervereine bieten inzwischen Kurse für Neueinsteiger an, es gibt „Imkern auf Probe“, bei dem man einen Bienenstock zunächst mieten kann, und sogenannte Imkerpaten. Die Zahl der Imker, lange rückläufig, steigt.

Auch Gründer Blumhagen und Ketelsen waren so zum Imkern und ihren Bienenvölkern gekommen, die sie in Kleingärten stehen haben. Aber sie wollten mehr. „Unser erstes eigenes Produkt ist aus einem Mangel entstanden“, sagt Ketelsen. Der 48-Jährige, im Hauptberuf Finanzchef der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, war auf der Suche nach einem süßen Kick für die nachmittägliche Kaffeepause. Ein bissen gesünder als Schokolade sollte es ein. Ohne Industriezucker, dafür mit Honig. Eine Honigpraline! „Aber ich habe nichts gefunden.“ In seiner Küche in Eimsbüttel fingen er und Blumhagen an zu experimentieren. Der Betriebswirt hatte sogar einen Pralinen-kursus belegt, um sich die Fertigkeiten anzueignen. Trotzdem dauerte es, bis das Duo etwas zustande brachte, das ihren Maßstäben einigermaßen genügte.

Knackige Zartbitterschokolade und ein Hauch Minzöl

Viel Honig, knackige Zartbitterschokolade und ein Hauch Minzöl. An dem Rezept für die Honig-Minz-Pralinen von Herrn Biene hat sich bis heute nichts geändert. „Das Problem war, dass wir für die Herstellung von zehn Pralinen drei Stunden gebraucht haben. Und dann sahen die noch nicht mal so richtig gut aus“, sagt Benedikt Blumhagen und lacht. Sie suchten einen Produzenten und legten los. Ende 2018 präsentierten die beiden Herren Biene ihre Honigpralinen zum ersten Mal auf einem Kunsthandwerker-Markt in Hamburg.

Seitdem haben sie ihr Angebot laufend erweitert. Die Honigpralinen gibt es inzwischen in drei Geschmackssorten mit Minze, Haselnuss und Zimt und in verschiedenen Packungsgrößen von einer bis neun Pralinen zu Preisen zwischen 1,90 Euro und 7,95 Euro. „Jede Praline enthält etwa 50 Prozent Honig“, sagt Benedikt Blumhagen. Hergestellt werden sie mit regionalem und zertifiziertem Lindenblütenhonig, den die Gründer bei Imkern zukaufen, bei einem Pralinenproduzenten in Brunsbüttel. Verpackt wird in nachhaltigen Pappschachteln. Die Honigbonbons werden vom Bonscheladen in Ottensen hergestellt, den Honigsenf macht die Manufaktur Senf Pauli, der Honiglikör Willi wird in Dithmarschen gebrannt. Für fast alle dieser Produkte kommt der Honig aus der eigenen Produktion.

„Wir wachsen von Monat zu Monat“, sagt Blumhagen. Der studierte Modedesigner hat gerade seinen Job bei der Modekette H&M gekündigt und ist hauptberuflich beim Start-up Herr Biene eingestiegen. Verkauft wird viel über den eigenen Onlineshop. Inzwischen gibt es zudem bundesweit 88 Läden, die Produkte des Start-ups führen; in Hamburg etwa das s’Fachl in Ottensen, Rindchen’s Weinkontor oder das Townhouse im Levantehaus. „Unser Verkaufsschlager sind die Pralinen“, sagt Ketelsen. Besonders beliebt: die würfelgroßen Minischachteln mit nur einer Praline. Die Geschäftsführer sind zufrieden mit der Geschäftsentwicklung. 2019 lag der Umsatz bei 60.000 Euro. „Das haben wir in diesem Jahr schon im ersten Halbjahr erreicht“, so Ketelsen. „Trotz Corona-Krise.“ Profitabel ist Herr Biene allerdings noch nicht. Jetzt liegt die Hoffnung auf dem Weihnachtsgeschäft. Außerdem wollen die Gründer ihre Pralinen künftig in Supermärkten platzieren.

Inzwischen haben sie zusammen 20 Bienenvölker. „Ich hätte gerne noch mehr“, sagt Blumhagen. „Aber das ist zeitlich gerade nicht zu schaffen.“