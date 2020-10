Hamburg. Der Countdown bei drei Hamburger Standorten des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof geht in die letzte Woche. Allerdings mit unterschiedlichem Ende. Während der Räumungsverkauf bei Kaufhof und Karstadt Sports in der Mönckebergstraße fast abgeschlossen ist, laufen bei Karstadt Wandsbek die Vorbereitungen für den Neustart.

Vermieter und Mieter hatten sich Ende September überraschend auf einen neuen Mietvertrag für das Kaufhaus am Wandsbeker Markt geeinigt und die geplante Schließung im Rahmen eines Sanierungsprogramms damit abgewendet. Jetzt werden die Rabattschilder wieder abgenommen. Es wird geputzt. Und die Regale werden mit neuen Waren gefüllt. Noch bis einschließlich Mittwoch ist das Kaufhaus geschlossen. Ab Donnerstag soll wieder der normale Geschäftsbetrieb losgehen.

Kaufhof und Karstadt Sports schließen in Kürze

In Kaufhof und Karstadt Sports in der Innenstadt kommt das Ende dagegen wohl sogar vor dem geplanten Schließungstag am Sonnabend. Im Kaufhof sind die oberen drei Stockwerke bereits leer geräumt. Auf den restlichen Flächen drängen sich Kunden um die letzten Waren zu Schnäppchenpreisen. Die Öffnungszeiten wurden auf 10 bis 17 Uhr reduziert. Mieter wie die Parfümeriekette Sephora räumen gerade ihre Flächen.

Auch bei Karstadt Sports wird nur noch im Erdgeschoss verkauft, was übrig geblieben ist: Judogürtel, Bikinis, Kinder-Shirts. Alle Rolltreppen stehen still, die Zugänge sind gesperrt. Wann exakt bei Kaufhof und Karstadt Sports die Türen für immer schließen, steht noch nicht fest. Insgesamt verlieren 275 Mitarbeiter ihre Jobs. Wie es an den Standorten nach der Räumung Ende Oktober weitergeht, ist laut beiden Immobilieneigentümern weiter offen.