Hamburg. Henrik Schön geht schon mal vor. „Das ist Halle eins“, sagt er. Auf hohen Regalen lagern hier Autoreifen. Also eigentlich Radsätze, das ist die korrekte Bezeichnung für die vier auf Felgen gezogenen Reifen eines Pkw. Die Halle in einem Gewerbegebiet in Barsbüttel ist voll damit bis unter die Decke. „Eigentlich sollte der Platz bis Ende dieses Jahres reichen“, sagt Schön. Das hat sich offenbar anders entwickelt. Traurig ist der Co-Chef des Hamburger Unternehmens Die Reifenwechsler darüber nicht. Er marschiert durch zwei weitere Hallen mit noch mehr Reifen. Insgesamt 17.000 Radsätze lagern hier. Ein Gabelstapler hebt gerade einen davon von ganz oben herunter. „Es wird Herbst, da wollen alle schnell ihre Winterreifen aufziehen lassen“, sagt der 41-Jährige, der das Start-up mit Tobias Kellinghusen betreibt. Vor den Hallentoren stehen schon die Wagen bereit, die am nächsten Morgen in der Stadt ausschwärmen sollen.

Der Tausch zwischen Sommer- und Winterbereifung am Wunschort des Kunden ist das besondere Geschäftsmodell der Firma. Damit haben die Gründer die Branche aufgemischt. „Corona hat noch mal einen ordentlichen Schub gebracht“, sagt Mitgründer Kellinghusen. Während des Lockdowns sei die Nachfrage nach mobilem Reifenwechsel gestiegen. Kunden hätten nach einer kontaktlosen Alternative zum Besuch in der Werkstatt gesucht.

Hauptteil des Umsatzes machen Die Reifenwechsler mit Firmenkunden

Ob das Auto vor der Haustür steht, auf dem Firmenparkplatz oder an der Elbe, nach 20 Minuten sind die Reifen getauscht. „Je nach Modell brauchen wir nicht mal den Autoschlüssel“, sagt Schön. Auf mehr als zehn Prozent schätzen die Gründer das coronabedingte Auftragsplus.

Seit 2016 sind Schön und Kellinghusen, der damals noch Haesler hieß, mit ihrem Service auf dem Markt. Die Idee war entstanden, weil sich die beiden früheren Radio-Manager über lange Wartezeiten auf Reifenwechsel an ihren Firmenwagen geärgert hatten. Mit im Boot: ein Investor, der 50 Prozent der Firmenanteile hält. Das Geschäft läuft. Inzwischen sind zehn Wechselmobile mit jeweils zwei Kfz-Mechatronikern in Hamburg und Umgebung im Einsatz. In Kiel, Lübeck und Berlin gibt es erste Kunden.

Den Hauptteil des Umsatzes machen Die Reifenwechsler mit Firmenkunden. Unter anderem lassen Stromnetz Hamburg, Gruner+Jahr, Budnikowsky und der ASB die Reifen ihrer Wagenflotte von den mobilen Einsatzteams tauschen. Zudem wickeln sie den Service im Auftrag von einigen Autohäusern ab. Ein Drittel der Erlöse erwirtschaften die Gründer mit Privatkunden.

Zahl der Beschäftigten ist auf 30 gestiegen

„Wir haben die Preise nicht erhöht“, betont Kellinghusen. Der Basispreis für den mobilen Räderwechsel, Einlagerung, Wäsche und Sicherheitskontrolle liegt mit 149 Euro etwas höher als bei anderen Werkstätten. Für bestimmte Randzeiten gibt es Angebote ab 99 Euro.

Die Zahl der Beschäftigten ist auf 30 gestiegen. „Alle mit Festanstellung“, betont Kellinghusen. Das ist in der Branche mit starken saisonalen Schwankungen nicht immer üblich. Die Mitarbeiter könnten Mehrarbeit in den Stoßzeiten in ruhigeren Phasen abbummeln, erklärt der 33-Jährige, der für Marketing, Vertrieb und Personal zuständig ist. Unter anderem hat das Team den Prototypen einer Reifen-Waschstraße entwickelt. Und um ihr Angebot abzurunden, haben die Gründer die Werkstatt Die Kfz-Meister am Firmensitz an der Marienthaler Straße eröffnet.

Seit einem Jahr gibt es zudem den Reifenpannenservice.de. „Unser Einsatzfahrzeug ist eine kleine autarke Werkstatt mit Pannenzulassung. Damit dürfen wir am Straßenrand Reparaturen durchführen“, sagt Reifenwechsler-Betriebsleiter Aleksander Pavlovic. Bislang gab es ein solches Notfallangebot vor allem für Lkw. „Wir haben fünf bis sechs Buchungen pro Tag“, sagt Pavlovic. Erst am Vormittag hatten die Pannenhelfer einen Notruf von einem Autofahrer, dessen Reifen während der Fahrt geplatzt war. Innerhalb einer Stunde waren die Reifenwechsler mit einem passenden neuen Reifen am Einsatzort.

Im vor Kurzem abgeschlossenen Geschäftsjahr 2019/20 haben die Gründer 3,5 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. „Im Gründungsjahr waren es gerade mal 150.000 Euro“, sagt Kellinghusen. Dabei mussten Die Reifenwechsler auch Rückschläge hinnehmen. Unter anderem war das Unternehmen von den Insolvenzen der beiden großen Hamburger Autohäuser Willy Tiedtke und Auto Wichert direkt betroffen. Beide hatten bei dem Start-up Tausende Reifen eingelagert. Inzwischen ist klar: Das junge Unternehmen konnte die Umsatzausfälle abfedern. Ende 2021 soll es profitabel sein. „Bislang haben wir jeden Euro, den wir verdient haben, wieder investiert“, sagt Schön. Und noch etwas draufgelegt. Unter anderem erleichtert es nun eine komplexe Software, die Einsatzzeiten der Reifenwechsler zu optimierten.

In den nächsten Monaten soll die Zahl der eingelagerten Radsätze um weitere 5000 steigen. „Wir verhandeln unter anderem mit einem Unternehmen mit einem Fuhrpark von 2000 Wagen, für das wir den Reifenservice übernehmen wollen“, sagt Kellinghusen. Das könnte auch den Sprung in andere deutsche Städte ermöglichen. Als erster Standort außerhalb von Hamburg ist Frankfurt im Gespräch. Dann werden nicht nur mehr Mitarbeiter gesucht, sondern auch weitere Lagerhallen. „Das ist in Hamburg im Augenblick ein echtes Problem“, sagt Henrik Schön.