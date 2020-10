Hamburg. Die Beschäftigten beim Baukonzern Hochtief bekommen mehr Geld – und Autofahrer in Hamburg können aufatmen. IG Bau und Unternehmen haben sich laut der Gewerkschaft auf einen neuen Haustarif geeinigt. Die Gehälter steigen demnach stufenweise um 2,2 Prozent, zudem gibt es eine Corona-Prämie.

Am vergangenen Donnerstag hatten Hochtief-Mitarbeiter von mittags an für mehrere Stunden die Arbeit am Stellinger A7-Decke eingestellt – stattdessen hatte es eine eine Kundgebung auf dem Gelände des Betonmischwerks, das direkt neben der Autobahn liegt, gegeben. Bei diesem Warnstreik auf der A-7-Baustelle hatten Hochtief-Arbeiter gedroht, weitere Streiks könnten „zu langen Staus“ führen.