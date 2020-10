Hamburg. Eine gute Nachricht für den Einzelhandel in der Hamburger Innenstadt: Die drohende Schließung des Modekaufhaus AppelrathCüpper in der Mönckebergstraße ist abgewendet. Das bestätigte Finanzchef Heinrich Ollendiek auf Anfrage des Hamburger Abendblatts.

Der Damenmode-Spezialist mit deutschlandweit 16 Filialen hatte im Zuge der Corona-Krise im April ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. „Unser Ziel war von Anfang an, alle Standorte zu erhalten“, so Ollendiek. „Das haben wir geschafft.“ In den vergangenen Monaten sei intensiv mit Vermietern verhandelt worden. So sei es gelungen, die Mietkonditionen teilweise erheblich zu verbessern. Auch die AppelrathCüppers-Filiale im Alstertal Einkaufszentrum bleibt.

Eine Kündigung – 59 Arbeitsplätze erhalten

An der Mönckebergstraße hatte AppelrathCüpper vor 16 Jahren eröffnet. Auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern, verteilt auf drei Stockwerke, verkauft der Traditionshändler mit Sitz in Köln Damenbekleidung von bekannten Herstellern und Eigenmarken. Nach Angaben von Ollendiek arbeiten dort 60 Beschäftigte, davon viele in Teilzeit. „Es gab eine Kündigung, alle anderen Arbeitsplätze wurden erhalten“, erklärte der Finanzchef.

Für das laufende Sanierungsverfahren zieht das Unternehmen, das schon vor der Beginn der Corona-Pandemie finanziell unter Druck gestanden hatte, eine positive Zwischenbilanz. Die Gläubigerversammlung hatte Anfang der Woche grünes Licht für die Erstellung eines Insolvenzplans gegeben. „Wir gehen davon aus, dass wir das Eigenverwaltungsverfahren wie geplant bis Ende des Jahres beenden können und gestärkt aus der Krise gehen“, sagte Finanzchef Ollendiek. Auch die Erschließung neuer Standorte sei nicht ausgeschlossen.