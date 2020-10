Jeder Dritte würde seine Daten verkaufen

Hamburg. Angaben wie die Kontonummer, das Geburtsdatum, die Adresse, aber auch Informationen über die Gesundheit oder das Kaufverhalten sind in der digitalen Welt zu einem wichtigen Wirtschaftsgut geworden. Daher finden fast 60 Prozent der Verbraucher in Deutschland, dass sie für die Nutzung ihrer Daten durch Unternehmen entschädigt werden sollten. Dies ist eines der Ergebnisse einer Studie des Marktforschungsinstituts Kantar zusammen mit dem Hamburger Finanzdienstleister Eos. Die repräsentative Umfrage fand in 17 Ländern statt.

Demnach sind 36 Prozent der Bundesbürger bereit, ihre Daten zu verkaufen. Das liegt leicht über dem europäischen Durchschnitt (34 Prozent). Somit sind die Deutschen nicht ganz so vorsichtig, wie es ihrem Ruf entspricht – und bei den unter 35-Jährigen steigt der Anteil sogar auf fast die Hälfte (46 Prozent). Immerhin 22 Prozent der Deutschen sind das Geschäft „Datenpreis­gabe mit Gegenleistungen“ sogar schon eingegangen, ebenfalls mehr als der europäische Durchschnitt (18 Prozent).

Dabei hängt die Bereitschaft, persönliche Informationen mit Firmen zu teilen, vom Vertrauen in deren Umgang mit den Daten ab, vor allem von der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien. Ebenso relevant ist jedoch die Art der Daten. So würden laut der Eos-Studie rund 60 Prozent der Deutschen einem vertrauenswürdigen Unternehmen persönliche Informationen oder Daten zu Kaufentscheidungen sowie Vorlieben für Produkte gegen Geld preisgeben.

"So können beide Seiten profitieren“

Auch Daten zum Internet-Surfverhalten sind eher unproblematisch (45 Prozent). Konto- oder Kreditkarteninformationen sind hingegen für eine große Mehrheit zu sensibel, um sie zu veräußern (unter zehn Prozent). Nach dem konkreten Vergütungswunsch gefragt, sind für rund die Hälfte der Befragten in Deutschland vor allem Sachprämien und Rabatte attraktiv, während ein privilegierter Kundenstatus (18 Prozent) und bessere Serviceleistungen (13 Prozent) weniger gefragt sind.

„Unternehmen müssen den Schritt machen, die Gegenleistung für Daten sowie deren Nutzen klarer auszuweisen“, sagt Henning Stolze, Leiter Datenmanagement bei der zur Otto-Gruppe gehörenden Firma Eos Deutscher Inkasso-Dienst: „So können beide Seiten profitieren.“ Mit Blick auf den konkreten Gegenwert herrscht aber offensichtlich noch Unklarheit. So glauben der Umfrage zufolge 65 Prozent der Deutschen, dass dem Großteil der Verbraucher der monetäre Wert ihrer Daten nicht bewusst ist. Und nur knapp die Hälfte (47 Prozent) der Personen, die bereit wären, einem vertrauenswürdigen Unternehmen selbst persönliche Informationen zu verkaufen, hat dafür eine konkrete Preisvorstellung im Kopf.

Diese liegt für rund 43 Prozent bei unter 50 Euro und für weitere 20 Prozent im Bereich bis 100 Euro. 17 Prozent wären hingegen für einen Betrag von bis zu 500 Euro zur Preisgabe von Daten bereit und für jeden Fünften Verbraucher müssten sogar mehr als 500 Euro als Gegenleistung fließen.