Hamburg. Eine Fluggesellschaft kehrt mit dem Winterflugplan an den Hamburger Flughafen zurück. Air Malta will vom 28. Oktober an die Mittelmeerinsel wieder mit der Hansestadt verbinden, teilte der Airport am Mittwoch mit.

Geplant sind zwei Verbindungen pro Woche, und zwar jeweils mittwochs und sonnabends. Eingesetzt werden Airbus-Maschinen vom Typ A319/A320. Air Malta verband bereits früher den Helmut-Schmidt-Flughafen mit Malta, hatte sich aber im vergangenen Jahr vorübergehend zurückgezogen.