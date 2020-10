Hamburg. Der Hamburger Flughafen wird bald wieder ein Langstreckenziel im Angebot haben. Emirates will ab 1. November die Hansestadt wieder mit Dubai direkt verbinden. Das teilte die arabische Fluggesellschaft am Montag mit. Zweimal wöchentlich – und zwar jeweils frei- und sonntags – werde der Helmut-Schmidt-Flughafen bedient. Auch Düsseldorf solle mit dieser Frequenz wieder bedient werden.

„Wir freuen uns sehr, Düsseldorf und Hamburg wieder anzufliegen“, sagte Emirates-Nord- und -Zentraleuropa-Chef Volker Greiner. Nachdem zuvor schon München und Frankfurt zurück ins Streckennetz kehrten, seien nun alle vier deutschen Abflughäfen wieder im Flugplan enthalten. Alle Flüge von der und in die Bundesrepublik erfolgen mit der Boeing 777-300ER, die zudem über eine „robuste Frachtkapazität“ verfüge. Auf den Einsatz des A380 verzichtet die Fluglinie hierzulande noch. Wann und ob das größte Passagierflugzeug der Welt wieder Deutschland anfliegt, ist angesichts der schwachen Nachfrage von Passagieren nach Tickets offen. Auch von der einstigen Frequenz von zwei täglichen Flügen von Dubai nach Hamburg und retour ist Emirates weit entfernt.

Ab November werden drei weitere Städte angeflogen

Neben den beiden deutschen Städten will Emirates bis spätestens 4. November auch Budapest, Bologna und Lyon wieder ins Streckennetz aufnehmen. Damit würden 99 Ziele angeflogen.

Die Fluggesellschaft unterhielt 14 Jahre eine doppelte Beziehung zur Hansestadt. 14 Jahre zierte der Schriftzug des Unternehmens als Trikotsponsor die Brust des Fußballclubs Hamburger SV – in der Bundes- wie in der Zweiten Liga. In diesem Sommer stellte die Airline ihr millionenschweres Engagement als Sponsor des HSV allerdings ein.