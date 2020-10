HHLA-Mitarbeiter protestieren gegen geplante Einsparungen

Hamburg. Der Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) kann sich auf harte Auseinandersetzungen mit den Hafenarbeitern einstellen. Am Mittwoch begannen die Gespräche mit den Betriebsräten über Einsparungen und Automatisierungsmaßnahmen am Containerterminal Burchardkai (Abendblatt berichtete). Zu Unterstützung hatten die Vertrauensleute zu Protesten vor dem Hauptsitz der HHLA in der HafenCity aufgerufen. Etwa

50 Beschäftigte waren angemeldet. Es kamen aber mehr als 100.