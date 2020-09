Finanzen Wie Bezahlen in Europa schneller und sicherer werden soll

Die PayPal-App wird sich auf vielen Smartphones finden lassen. Du kannst sie nutzen, um online einzukaufen und zu bezahlen oder um schnell Geld an einen Freund zu überweisen.

EU-Kommission will schnelleres Zahlen und Überweisen per Kreditkarte oder Handy in der Europäischen Union durchsetzen – ab Ende 2021.