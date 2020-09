Neun Gewerkschafter (von links) zeigen am Mittwoch im Innenhof des Gewerkschaftshauses am Besenbinderhof Flagge: Emanuel Glass (IG Metall), Anne Widder (NGG), Fredrik Dehnerdt (GEW), Frank Maur (EVG), Jan Koltze (IG BCE), Katja Karger (DGB), Sieglinde Frieß (Ver.di), Horst Niens (GdP) und Matthias Maurer (IG Bau).

Hamburgs Gewerkschaften weisen auf Probleme für Beschäftigte in der Corona-Krise hin. Kritik an Klier und Otto – aber auch am Senat