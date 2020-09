Einzelhandel Große Füße? Schuhplus eröffnet erste Filiale in Hamburg

Die Schuhplus-Gründer Kay Zimmer (l.) und Georg Mahn stehen in ihrem neuen Geschäft in der Hamburger Meile.

Der stationäre Handel ist in der Krise. Wie Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen dagegenhalten will.