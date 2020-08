Möchte ein Kreditnehmer seinen Kredit vorzeitig, also vor Ablauf der vereinbarten Zinsbindung, bei der Bank ablösen, kann eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig werden. Das Geldinstitut berechnet dabei entgangene zukünftige Zinsgewinne. Beispiel: Ein Paar kaufte 2013 in Hamburg ein Einfamilienhaus für 365.000 Euro. Dazu wurde ein Kredit über 350.000 Euro mit einer zehnjährigen Zinsbindung vereinbart. Der Zinssatz betrug 2,70 Prozent plus zwei Prozent Tilgung. Die Restschuld beträgt inzwischen 292.00 Euro. Da jetzt die Zinsen deutlich niedriger sind und der Kredit regulär noch drei Jahre laufen würde, beträgt die Vorfälligkeitsentschädigung 21.600 Euro. Individuell ausgerechnet werden kann das im Internet unter www.fmh.de Über die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung gibt es immer wieder Streit zwischen Verbrauchern und Banken. Daher sollte man sich unabhängigen Rat etwa von einer Verbraucherzentrale einholen. Die Verbraucherzentrale Bremen ermittelte in einer Studie, dass in gut drei Viertel aller Fälle die von der Bank geforderte Vorfälligkeitsentschädigung höher lag als der von den Verbraucherschützern ermittelte Wert. Grund seien zu niedrig angesetzte Pauschalen bei Abzügen für entfallene Risiko- und Verwaltungskosten.