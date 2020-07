Tech-Konzerne Google, Apple und Co. machen trotz Krise Milliardengewinne

Twitter versieht problematische Posts von US-Präsident Donald Trump seit kurzer Zeit mit Warnhinweisen, Facebook hat das dagegen bisher abgelehnt. Nun will auch Facebook stärker gegen Hass-Posts vorgehen - weil massenweise Werbekunden abspringen.

Nach Werbeboykott: Facebook will gegen Hass-Posts vorgehen

Auch in der Corona-Pandemie machen Tech-Konzerne weiter Milliardengewinne. Das liegt auch am blühenden Onlinehandel in der Krise.