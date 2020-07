Führerschein Fahrschulen in der Corona-Krise: Die Probleme wachsen

Ein Auto mieten soll so einfach und flexibel sein, wie Songs bei Spotify anhören: Autovermieter Sixt will ein neues Abomodell anbieten.

Wie Sixt die Corona-Krise hinter sich lassen will

Beschreibung anzeigen

In der Corona-Krise sind viele Schulen in Existenznot geraten. Es fehlt an Fahrlehrern. Online-Unterricht gibt es nur für kurze Zeit.