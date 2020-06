Die Regierung hat verschiedene Maßnahmen beschlossen, um Deutschland aus der wirtschaftlichen Krise herauszubringen. Welche der Maßnahmen sich an Verbraucher richten, erläutert das Video.

Konjunkturpaket: So profitieren Verbraucher

Beschreibung anzeigen

Viele Firmen wollen in der Krise das Urlaubsgeld streichen. Arbeitsrechtlerin Nicola Gragert klärt auf, was erlaubt ist und was nicht.