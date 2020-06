Pakete abholen und Rücksendungen abgeben, das geht nun in 100 Budnikowsky-Filialen, auch bei Anita Holers an der Hamburger Straße. Dafür arbeitet die Drogeriemarktkette mit DPD zusammen.

