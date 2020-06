Neuer Kammer-Geschäftsführer kommt von der IHK Nord

Plenum wählt Malte Heyne zum Nachfolger von Christi Degen. Er soll die Wirtschaftsvertretung wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.

Hamburg. Die Handelskammer erhält einen neuen Hauptgeschäftsführer. Malte Heyne, der Geschäftsführer der Industrie und Handelskammern (IHK) Nord, soll zum 1. August den Spitzenposten der Hamburger Wirtschaftsvertretung übernehmen. Das beschloss das Plenum am Donnerstagnachmittag einstimmig. Zuvor hatte sich Heyne den Sitzungsteilnehmern vorgestellt. Er folgt damit auf Christi Degen, die die Kammer bereits im Sommer 2019 auf Drängen des damaligen Plenums verlassen hatte. Seitdem war die Stelle vakant, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Armin Grams führte das Haus am Adolphsplatz interimistisch.

Die zum Jahresanfang neugewählte Kammerführung um Präses Norbert Aust hatte die Lösung der Personalie als eine ihrer ersten Amtshandlungen angekündigt. Heyne hat sich nach Informationen des Abendblatts in einem harten Bewerberumfeld durchgesetzt. Obgleich die Handelskammer durch die internen Querelen in den vergangenen vier Jahren gelitten hat, genießt sie im Ansehen als Arbeitgeber immer noch einen hohen Stellenwert.

Heyne bringt viele Vorzüge mit

Rund 160 Interessenten hatten sich für die Stelle beworben. Die Wahl fiel auf Heyne, weil er viele Vorzüge mitbringt: Der 40-jährige, promovierte Volkswirt führt das Büro der IHK Nord, das übrigens auch im Gebäude am Adolphsplatz sitzt, seit 2014. Zuvor war er seit 2007 als Mitarbeiter der Hamburger Kammer in verschiedenen Positionen tätig und bearbeitete ein breites Spektrum an Aufgaben – von Wirtschaftspolitik über Infrastruktur mit Hafen und Logistikwirtschaft, Tourismus, Personenverkehr bis hin zum Sport.

Heyne kennt die Situation der Kammer, – auch die finanziell angespannte Lage – sehr genau. Die Kammer rechnet wegen der Corona-Krise für 2020 mit Beitragsmindereinnahmen von acht Millionen Euro. Das sind 20 Prozent weniger als erwartet. Deshalb hat das Kammerpräsidium seinen ursprünglichen Plan verschoben, ein Geschäftsführungsgremium aus drei gleichwertigen Geschäftsführern zu installieren.

Wirtschaft gemeinsam neu starten

„Malte Heyne hat Präsidium und Plenum mit seiner dynamischen und kreativen Persönlichkeit sowie mit seinen bisherigen Erfolgen in der Kammerarbeit überzeugt“, sagte Präses Aust. Durch diesen Kammerhintergrund und seine sehr guten Netzwerke zu Wirtschaft und Politik in Hamburg, Norddeutschland, Berlin und Brüssel brauche Heyne wenig Einarbeitungszeit und könne direkt die Arbeit aufnehmen.

„Gerade in der aktuellen Situation müssen wir schnell handeln und die Wirtschaft gemeinsam neu starten. Die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft können wir aber nur zusammen mit unseren norddeutschen Nachbarn bewältigen“, sagte Aust. „Der Standort Hamburg steht vor großen Herausforderungen. Dafür brauchen wir eine starke, an den Zukunftsthemen ausgerichtete Handelskammer“, sagte Heyne.