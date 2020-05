Einkaufen Corona-Krise: Paypal startet kontaktlose Zahlung per QR-Code

Auch der Zahlungsdienstleister Paypal bietet nun eine Methode für kontaktloses Bezahlen im Einzelhandel oder in der Gastronomie.

Der Zahlungsdienstleister Paypal will in der Corona-Krise eine Möglichkeit zum kontaktlosen Bezahlen in kleinen Geschäften anbieten.