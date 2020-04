Hamburg. Nach vier Wochen Stillstand in großen Teilen der Produktion fährt der Autobauer Daimler seine Werke vom heutigen Montag an wieder hoch. Das Werk des Konzerns im Hamburger Stadtteil Hausbruch gehört dabei zu den Standorten, an denen die Produktion zuerst hochgefahren wird. Seit dem 20. März hatte sie dort geruht. Ursprünglich wollte der Konzern nur eine zweiwöchige Produktionspause einlegen.

Den Schwerpunkt legt Daimler beim Neustart auf den Bereich Powertrain, also auf die Antriebs- und Getriebetechnik. Außer in Hamburg soll heute auch in den Powertrain-Werken in Berlin und Untertürkheim die Montage wieder beginnen. In Hausbruch fertigen für gewöhnlich etwa 2500 Beschäftigte rund um die Uhr unter anderem Achsen, Lenksäulen, Abgaskrümmer und -technologie sowie Leichtbaustrukturteile, die für die Montage in anderen Werken benötigt werden.

„Wir sind noch deutlich reduziert, was die Produktion angeht."

In den drei Powertrainwerken werde nun zunächst im Einschichtbetrieb gearbeitet, erklärte eine Daimler-Sprecherin auf Anfrage des Abendblatts. In der kommenden Woche solle dann auch wieder die Produktion in den Pkw-Werken in Sindelfingen und Bremen beginnen, so die Sprecherin.

In einigen Werken solle gleich wieder in zwei oder drei Schichten gearbeitet werden, erklärten Personalvorstand Wilfried Porth und Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht. „Wir sind noch deutlich reduziert, was die Produktion angeht.“ Gearbeitet werden soll unter strengen Hygienevorgaben.

So werden Schichten nicht voll besetzt und die Zeiten so geändert, dass sich die Beschäftigten einander nicht begegnen. Seit 6. April gilt für knapp 150.000 Daimler-Beschäftigte Kurzarbeit, die voraussichtlich Ende April auslaufen soll.