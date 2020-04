Hamburg. Anne Meier hat in den vergangenen Wochen viele traurige Gespräche geführt. Dabei geht es bei der Hamburgerin in der Regel um den schönsten Tag des Lebens. Als Geschäftsführerin der Veranstaltungsagentur Waterkant ist sie auf Hochzeiten spezialisiert.

„Im Frühjahr beginnt bei uns die Hauptsaison“, sagt sie. Mit ihren 36 Mitarbeiterin vermarktet Meier sechs Eventlocations in der Hansestadt, darunter das Wasserwerk in Wilhelmsburg, die Trinkhalle im Stadtpark und den Energiebunker in Wilhelmsburg. Doch statt verliebte Paare zu begleiten und rauschende Partys zu organisieren, bekommt sie seit Beginn der Coronakrise im März und dem damit verbundenen Veranstaltungsverbot eine Absage nach der anderen. „Bei uns ist alles auf null gesetzt.“ Schon mehr als ein Drittel der etwa 60 der gebuchten Hochzeiten für dieses Jahr sind abgesagt oder verschoben. Und niemand weiß, wie es in den nächsten Monaten weitergeht.

Eine wirtschaftliche Katastrophe

„Für uns ist das wirtschaftlich eine Katastrophe“, sagt die 36-Jährige, die eigentlich für das ganze Jahr ausgebucht war. Jetzt sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit, die Veranstaltungsorte stehen seit Wochen leer. Inzwischen sind auch die ersten Termine im Juli betroffen. „Die Gastgeber machen sich Sorgen, dass Eltern oder Großeltern nicht zur Feier kommen können. Oder sie sind selbst von Kurzarbeit betroffen und scheuen die hohen Ausgaben für eine Hochzeit“, sagt die Unternehmerin.

Wenn den ganzen Sommer nicht gefeiert werden kann, schätzt sie den Umsatzverlust auf eine halbe Million Euro. Aber statt abzuwarten geht die Waterkant-Geschäftsführerin jetzt in die Offensive. Unter dem Motto „Later Darling“ hat sie sich eine spezielle Box ausgedacht, um Paaren die Wartezeit auf dem heimischen Quarantänesofa ein bisschen zu erleichtern.

Wedding-Box als Mutmacher und Seelentröster

„Für die betroffenen Brautpaare ist die Absage eine sehr emotionale Entscheidung“, sagt Meier. Die Hochzeitsplanerin weiß, wovon sie spricht. Teilweise begleitet sie die Paare über ein Jahr, plant mit ihnen das komplette Fest von der Trauung über die Dekoration und Catering bis zur Tanzmusik. „Die Wedding-Box ist ein Mutmacher und Seelentröster mit der Botschaft, dass es trotzdem weitergeht – nur eben später.“ Unter anderem sind ein Stapel vorfrankierter Postkarten mit einem Text für die Gästeabsagen in der Kiste, eine Flasche Sekt mit Gläsern, Kraftbrühe vom Hochzeitscaterer und eine Zehn-Euro-Spende für die Coronainitiative Kochen für Helden. Bestellen lässt sich die Wedding-Box online unter www.wedding-boxes.de für 107 Euro – für den Eigenbedarf oder auch als Geschenk.

Die Hamburger Corona-Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2500 € (Hamburg), 9000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1–5 Mitarbeiter: 5000 € (HH), 9000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6–10 Mitarbeiter: 5000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11–50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51–250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

„Für uns sind die Boxen eine Möglichkeit, überhaupt Einnahmen zu generieren“, sagt Anne Meier, selbst glücklich verheiratet und Mutter eines vierjährigen Sohnes. Sollte die Idee gut ankommen, will sie weitere Kisten anbieten. Auf der Internetseite hat sie Standesamtsboxen, Einladungsboxen und Danke-Boxen angekündigt.