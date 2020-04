Hamburg. Zwar ist das Reisebüro von Klaus-Peter Sydow in Altona derzeit geschlossen, zwei der Beschäftigten musste er in Kurzarbeit schicken. Über das Telefon steht der Inhaber mit den Kunden derzeit dennoch „in sehr engem Kontakt“, wie er sagt. Um die Planung oder Buchung künftiger Urlaubstouren gehe es dabei allerdings fast nie: „In den vergangenen Wochen hatte ich genau zwei solcher Anfragen“, so Sydow. Hoher Beratungsbedarf bestehe aber hinsichtlich der schon bezahlten Reisen, die nun wegen der Coronakrise nicht angetreten werden können: „Da herrscht bei unseren Kunden sehr große Verwirrung.“

Schuld daran sind die Reiseveranstalter, die mit dieser Problematik völlig unterschiedlich umgehen. So wirbt Marktführer TUI für die bis zum 30. April abgesagten Reisen offensiv für eine Gutscheinlösung und versüßt den Kunden diese durch einen Bonus, der zum Beispiel für eine Familie von vier Personen mehr als 500 Euro ausmachen kann. Erst wenn bis Ende 2021 kein neuer Urlaub gebucht werden sollte, werde der ursprüngliche Reisepreis ausgezahlt, heißt es von TUI – „auf Wunsch auch vorher“.

Kleinere Anbieter haben sich für eine Rückerstattung entschieden

Kleinere Anbieter wie Alltours, Schauinsland-Reisen oder Vtours haben sich hingegen eindeutig für eine Rückerstattung bereits gezahlter Beträge entschieden. Bei DER Touristik sowie bei der Kreuzfahrtreederei Aida lässt man den Kunden ausdrücklich die Wahl zwischen der Rückzahlung und einem Guthaben plus Bonus.

„Dies führt unter Umständen dazu, dass Gäste, die im selben Hotel, aber bei verschiedenen Veranstaltern gebucht hatten, nun ungleich behandelt werden“, sagt Sydow. Hinzu kommt, dass sich der Kurs der Reiseanbieter in dieser Sache auch noch von Tag zu Tag verändern kann – wie bereits geschehen. Der Altonaer Reisebüroinhaber und eine Mitarbeiterin rufen daher nun ihre Kunden der Reihe nach an, um sie über die jeweils individuelle Situation zu informieren und sie im Hinblick auf eventuelle Handlungsalternativen zu beraten.

Einheitliches Vorgehen gefordert

Vor allem wünscht sich Sydow ein einheitliches Vorgehen der Veranstalterunternehmen, um die Verwirrung zu beenden. Sein Favorit: eine Wahlmöglichkeit für die Kunden. Etliche von ihnen könnten von einer großzügig mit Boni versehenen Gutscheinlösung klar profitieren, findet er: „Von vielen meiner Stammkunden, die ihre Reisepläne zunächst begraben mussten, habe ich in den vergangenen Wochen gehört: ,Das holen wir alles nach.‘“

So habe er einem Kunden, der für 860 Euro über Ostern verreisen wollte, vorrechnen können, dass er die gleiche Reise später wegen der vom Anbieter offerierten Boni für rund 300 Euro weniger antreten könne. Das Gutscheinmodell hat aber auch für die Reisebüros eindeutige Vorteile, wie Sydow anfügt: Sie behalten ihre vom Veranstalter überwiesene Provision. Andererseits findet er es verständlich, wenn manche mit einem Gutschein nicht zufrieden seien: „Wer in Kurzarbeit gehen musste, kann das Geld aus der Rückzahlung vielleicht jetzt sehr gut gebrauchen.“

Kundengelder von knappzehn Milliarden Euro gefährdet

Dabei ist die derzeitige Rechtslage eigentlich völlig eindeutig, wie Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg erklärt: Sollte eine Reise vom Veranstalter abgesagt werden, bekommt der Urlauber sein Geld zurück – und das schon innerhalb von 14 Tagen.

Dennoch will die Bundesregierung ein Gutscheinmodell einführen. Bisher ist aber unsicher, wie das genau aussehen würde und ob es überhaupt umgesetzt werden kann, denn dafür müsste die EU-Kommission zustimmen. „Ein Kunde, der einen solchen Gutschein akzeptiert, gewährt dem Veranstalter einen zinslosen Kredit“, sagt Rehberg.

Liquidität der Unternehmen in Gefahr?

„Außerdem ist noch unklar, ob auch ein Guthaben für eine spätere Buchung durch den bei Pauschalreisen üblichen Sicherungsschein abgesichert würde.“ Dieser bezieht sich auf eine konkret vereinbarte Reiseleistung – was ein Guthaben ja nicht wäre. Rehberg empfiehlt daher, sich vom Veranstalter eine schriftliche Zusage für die Wirksamkeit des Sicherungsscheins geben zu lassen.

Unterdessen fordert der Bundesverband asr, der sich als „Vertretung des touristischen Mittelstands“ sieht, von der Politik die Einführung eines Gutscheinmodells ohne Wahlmöglichkeit. Denn man rechne damit, dass „im optimistischsten Fall“ lediglich 20 Prozent der Kunden bereit wären, freiwillig einen Gutschein anzunehmen. Zu dieser niedrigen Quote hätten „leider auch Vertreter fast aller Parteien beigetragen“, indem sie ein „Insolvenzrisiko der gutscheinausgebenden Veranstalter“ öffentlich in den Raum stellten. Wie es vom asr heißt, müssten aber bei fast allen Reiseveranstaltern mindestens 80 Prozent der Kunden einen Gutschein akzeptieren, „um die notwendige Liquidität des Unternehmens sicherzustellen.“

Telefonischer Kontakt mit vertrauten Beratern

Allein für die bisher abgesagten Reisen von Mitte März bis Ende April summiere sich der Umsatzausfall bei den deutschen Veranstaltern und Reisebüros auf mehr als 4,8 Milliarden Euro, hinzu kämen die bereits erhaltenen Anzahlungen für Reisen ab Mai in Höhe von mindestens fünf Milliarden Euro. Nur mit einer „verpflichtenden Gutschein­lösung“ und zusätzlichen Staatshilfen sei es möglich, das Risiko des Verlustes eines großen Teils der Kundengelder von fast zehn Milliarden Euro deutlich abzumildern, so der asr.

Mit Blick auf die Kunden hält Reisebürochef Klaus-Peter Sydow von einem zwangsweisen Gutscheinmodell dennoch nicht viel. In dieser Zeit erweise sich aber wieder einmal, wie hilfreich es für Reisekunden sein könne, in schwierigen Situationen zumindest telefonisch mit vertrauten Beratern in Kontakt zu sein – anders als bei Onlinebuchungen.