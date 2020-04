Hamburg. Wenn die Haspa-Firmenkundenbetreuerin Kerrin Haase in diesen Tagen mit Firmeninhabern telefoniert, sind das nicht selten erheblich emotionalere Gespräche als gewöhnlich, „Manchen der Unternehmer merkt man ganz klar an, dass es für sie jetzt um ihre Existenz geht“, sagt Haase. Sie gehört zu den rund 800 Beratern der Hamburger Sparkasse, die mit Kunden über Hilfen in der Coronakrise sprechen.

Ungewohnt ist für Haase aber nicht nur der Inhalt der Telefonate, sondern auch die Arbeitsumgebung: Sie hat sich am Esstisch ihrer Wohnung in Hammerbrook ihr Homeoffice eingerichtet. Seit etwa zwei Wochen ist sie von dort aus täglich mit im Schnitt acht verschiedenen Unternehmen in Kontakt. Fast immer geht es dabei um die Hilfskredite der staatlichen Förderbank KfW, die von den Geschäftsbanken und Sparkassen vor Ort an deren Firmenkunden vergeben werden.

Meist sind es Einzelhändler, Gastronomiebetriebe oder Dienstleister mit fünf bis 20 Beschäftigten und Jahresumsätzen zwischen einer Million und fünf Millionen Euro, die bei Haase und ihren Kollegen aus dem Firmenkundencenter Mitte nach den Krediten fragen – Großunternehmen werden von anderen Haspa­-Abteilungen betreut.

„Die Firmeninhaber nennen uns ihren Liquiditätsbedarf, und wir sprechen mit ihnen dann darüber, welches KfW-Darlehensprodukt für sie am besten geeignet ist“, sagt Haase. Bis zur Fertigstellung des Antrags erfordere das meist mehrere Telefonate. Zunächst standen zwei unterschiedliche Angebote mit relativ günstigen Zinssätzen von bis zu 2,12 Prozent, aber einer Laufzeit von nur fünf Jahren zur Verfügung. In der vorigen Woche kündigte die Bundesregierung jedoch zusätzlich einen sogenannten „Schnellkredit“ mit vereinfachtem Vergabeverfahren an, dessen Zinssatz mit 3,0 Prozent zwar höher liegt, der den Firmen aber zehn Jahre Zeit für die Rückzahlung lässt. Anders als bei den anderen Hilfsprogrammen ist hier keine Bürgschaft des Inhabers erforderlich.

„Die längere Frist hilft den Unternehmen ungemein“, so Haase. Zwar ist der Schnellkredit im Unterschied zu den bisherigen KfW-Produkten auf höchstens 800.000 Euro begrenzt. „Aber der höchste Betrag, über den ich bisher mit meinen Firmenkunden gesprochen habe, lag ohnehin bei 500.000 Euro“, sagt Haase. Erst in wenigen Fällen habe die Haspa ein KfW-Darlehen verweigern müssen, weil die Vergabevoraussetzung – die Firma muss zum Jahresende 2019 finanziell gesund gewesen sein – nicht erfüllt war.

Allerdings ist wie auch bei anderen Firmenkrediten eine Bürgschaft des Inhabers erforderlich, obwohl bei den bisherigen KfW-Förderkrediten der Staat zwischen 80 und 90 Prozent des Risikos trägt. „Die Anforderung der Gesellschafterbürgschaft wirft bei vielen Unternehmern Fragen auf“, so Haase. „Wenn wir mit den Kunden ins Gespräch gehen und die Hintergründe erläutern, finden wir aber bislang immer eine Lösung.“

Dabei könne schon zwei oder drei Tage nach der Anfrage das Geld auf dem Konto des Kunden sein, wobei die Haspa den Betrag zunächst vorschießt. Insgesamt wurden von der Sparkasse bisher KfW-Fördermittel von rund 100 Millionen Euro bewilligt.