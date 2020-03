Hamburg. Die Discounterkette Aldi will allen Mitarbeitern für ihren Einsatz in der aktuellen Coronakrise einen Bonus zahlen. Insgesamt stellen die Unternehmensgruppen Aldi Nord und Aldi Süd einen Betrag von 20 Millionen Euro zur Verfügung, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Mit der Sonderzahlung wolle man Mitarbeitern großen Dank für ihr Engagement aussprechen, hieß es. Die Vergütungen werden aus steuerlichen Gründen in Form von Warengutscheinen vergeben. Bei Aldi Nord bekommen alle tariflichen Mitarbeiter sowie Regionalverkaufsleiter, die seit dem 1. März im Unternehmen sind, einen Warengutschein im Wert von 250 Euro. Die Auszubildenden erhalten einen Warengutschein in Höhe von 100 Euro.

Bei Edeka gibt es keine einheitliche Linie

Zuvor hatte die Schwarz-Gruppe angekündigt, den insgesamt 140.000 Mitarbeitern von Lidl und Kaufland eine Sonderzahlung von bis zu 250 Euro mit dem April-Gehalt zu überweisen. Rewe- und Penny-Mitarbeiter bekommen ein Guthaben auf ihre Mitarbeiterkarten. Real will Waren-Gutscheine vor Ostern ausgeben.

Bei der genossenschaftlich organisierten Edeka, dem größten Lebensmittelhändler Deutschlands, gibt es keine gemeinsame Linie. Die Entscheidung liegt bei den selbstständigen Kaufleuten, hieß es aus der Edeka-Zentrale in Hamburg. Einzelne Händler hatten auf Anfrage des Abendblatts angekündigt, dass sie ebenfalls an Lösungen für Sonderzahlungen arbeiten. Bislang ist noch offen, ob diese steuerfrei an die Beschäftigten ausgezahlt werden können.