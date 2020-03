Hamburg. Narzissen, Tulpen, Primeln und vielleicht schon die ersten Ranunkeln – bunte Frühlingsblumen, normalerweise in der Zeit vor Ostern eine Selbstverständlichkeit, sind in Zeiten der Coronaepidemie in Hamburg kaum zu bekommen. Alle Blumenläden mussten in der vergangenen Woche zur Eindämmung der Coronaepidemie zunächst schließen.

Inzwischen hat der Senat zwar klargestellt, dass Blumenhändler in Hamburg zum Gartenbaubedarf zählen und deshalb als Grundversorger ihre Läden öffnen dürfen, bislang haben aber nur einzelne Betriebe diese Möglichkeit umgesetzt. „Die Unsicherheit in der Branche ist groß“, sagt Michael Bergmann, Geschäftsführer des Fachverbands Deutscher Floristen in Hamburg. Er geht allerdings davon aus, dass in den nächsten Tage weitere Blumengeschäfte wieder aufmachen.

Blume 2000 trifft Sicherheitsvorkehrungen

Branchenprimus Blume 2000 öffnet am heutigen Freitag zehn der 43 Filialen in Hamburg, unter anderem in Altona, Bergedorf, Hummelsbüttel, Niendorf und am Gänsemarkt. „Es gibt viele Anfragen von Kunden. Wir wollen ausprobieren, ob das Angebot angenommen wird“, sagt Sprecherin Ute Heuser. Verkauft würden vor allem Frühlingsblüher, Osterzweige und Schnittblumen. „Die Vielfalt wird geringer sein als in normalen Zeiten“, so Heuser.

In den Läden wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Es gelten Abstandsregelungen von zwei Metern, die auf dem Boden markiert worden sind. Die Mitarbeiter arbeiten mit Mundschutz und Handschuhen. Der Kassenbereich ist durch eine Schutzwand abgeschirmt. „Anders als sonst müssen die Kunden ihre Einkäufe auch selbst einwickeln“, sagt Heuser.

Gartenbaubetriebe sollen unterstützt werden

Das Unternehmen plant zudem in der nächsten Woche eine Spendenaktion und will Blumen an Senioren- und Pflegeheime sowie an Krankenhäuser verschenken. „Wir wollen den Menschen mit den Blumen eine kleine Freude machen“, sagt Heuser.

Zudem sollen Gärtnereien unterstützt werden, indem Blumen abgenommen werden. Interessierte Einrichtungen können sich per Mail an uheuser@blume2000.de melden.

Pflanzen werden auf dem Großmarkt kaum noch verkauft

Viele Gartenbaubetriebe stehen vor großen Problemen. „Unter normalen Umständen wäre das Gewächshaus jetzt schnell leer“, sagt André Harden, der mit seinem Vater in den Vier- und Marschlanden eine Gärtnerei betreibt. Doch auf dem Blumengroßmarkt wird Wilfried Harden, der sich um den Vertrieb kümmert, die Ware kaum noch los. „Im Vergleich zu normalen Zeiten können wir dort nur noch etwa 20 Prozent der Ware absetzen“, sagt er.

Jetzt versucht Harden, Kontakte zu Baumärkten zu knüpfen. In Hamburg haben sie noch geöffnet, in Niedersachsen nicht. „Es ist sehr schlecht, dass sich die angrenzenden Bundesländer bei den getroffenen Maßnahmen nicht abstimmen“, so Harden.

Insgesamt hat sich die Lage für die knapp 200 Zierpflanzengärtner in Hamburg deutlich verschlechtert. „Es herrscht sehr große Unsicherheit in den Betrieben, keiner weiß, wie es weitergehen soll“, sagt Andreas Kröger, Präsident des Wirtschaftsverbands Gartenbau in Norddeutschland. Anders als in Produktionsbetrieben lässt sich in den Gärtnereien nichts aufholen, wenn sich die Verbreitung des Virus abgeflacht hat.

„In den Pflanzen, deren Absatz jetzt gefährdet ist, stecken die Arbeit und die Kosten von einem halben Jahr“, sagt Kröger. „Die Lage ist bei uns viel prekärer als in anderen Bereichen der Wirtschaft.“

In Gewächshäusern wachsen jetzt schon Sommerpflanzen

André Harden, Juniorchef des Gartenbaubetriebs Wilfried Harden, belastet vor allem die Unsicherheit. In einem Teil des Gewächshauses wachsen jetzt schon die Sommerpflanzen wie Petunien oder Geranien heran. Der größte Teil der Arbeit bei der Anzucht ist getan. „Es bringt jetzt nichts mehr, die Heizung abzudrehen oder die Bewässerung einzustellen“, so Harden.

Gerade in diesen Zeiten wollten es sich die Menschen zu Hause schön machen. Er hofft darauf, seine Sommerpflanzen noch verkaufen zu können, und lässt die Anzucht weiterlaufen. Zunächst setzt er auf eine Liquiditätshilfe, um das schlechte Frühjahr zu überbrücken. Wo er sie beantragen kann, weiß er noch nicht.