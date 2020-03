Hamburg. In der Hamburger Wirtschaft wächst von Tag zu Tag die Nervosität über die ökonomischen Folgen der Coronakrise. Aus nahezu allen Branchen kommen mittlerweile schlechte Nachrichten. Der Hamburger Flughafen hat schon in der vergangenen Woche Kurzarbeit angemeldet, nur noch zehn Prozent des normalen Flugbetriebs werden derzeit abgewickelt.

Zulieferer für die Industrie beginnen auszufallen. Und auch dem Hafen steht das Schlimmste wohl noch bevor. Das Gros der Hamburger Unternehmen hat längst in den Notfallmodus geschaltet, auch wenn die Politik versucht zu helfen, so gut es geht.

Das Milliardenprogramm der Bundesregierung trifft in der Wirtschaft aber nicht auf ungeteilte Zustimmung. „Ich fürchte, dass die gut gemeinten Hilfen der Bundesregierung nicht funktionieren werden, schon wegen der schieren Masse der Anträge und der dünnen Personalausstattung bei den Arbeitsagenturen und den Firmenkreditabteilungen der Banken“, sagt der Hamburger Michael Haentjes, Gründer und Verwaltungsratsvorsitzender der Edel Verlagsgruppe.

Er sieht noch ein weiteres Problem: Die Banken seien bei den Kreditprogrammen in der Mithaftung, wozu sie in der Krise weder bereit noch wegen der Eigenkapitalanforderung fähig sein dürften. „Außerdem benötigen die Firmen quasi sofort Geld, da ist es erst einmal egal, ob als Kredit oder Zuschuss. Die Kredittragfähigkeit wird allerdings in der Krise kaum gegeben sein.“

Haentjes gibt einen Einblick, wie schnell und verheerend das Coronavirus die Wirtschaft lahmlegt. „Unsere Maschinerie lief bis vorletzte Woche noch wie geschmiert“, sagt er. Inzwischen aber sei die Nachfrage auf zwei bis drei Prozent der normalen Werte eingebrochen. Erschwerend komme hinzu, dass die Edel Verlagsgruppe im vergangenen Jahr insgesamt 30 Millionen Euro in eine neue Buchfertigung investiert und 100 neue Jobs geschaffen habe.

Nun brächen die Aufträge weg. Er fürchtet, dass die Wirtschaftskrise im Handumdrehen alle Branchen erfassen wird. Seit einer Woche gebe es kein Unternehmen mehr, das nicht sofortige Sparmaßnahmen vornehmen würde. „Die Krise entwickelt sich wie die Zahl der Infizierten – exponentiell“. Das habe Konsequenzen für die ganze Gesellschaft: „Ob wir dann noch Geld für das Gesundheitswesen haben, wird sich zeigen. Ich befürchte: nein“, sagt Haentjes.

Deshalb schlägt der Unternehmer eine andere Lösung vor, um Firmen rasch und nachhaltig zu entlasten: „Ich plädiere dafür, dass die von den Unternehmen für die Mitarbeiter im vergangenen Jahr abgeführten Lohnsteuern einfach an die Unternehmen zurückerstattet werden.“ Dafür gebe es schon einen etablierten Prozess bei Überzahlung.

Haentjes­ schlägt vor, dass 50 Prozent der Rückzahlung als Darlehen und 50 Prozent als Zuschüsse verwendet werden sollen. „Dafür dürfen die Unternehmen erst einmal kein Personal abbauen.“ Programme hingegen, die eine aufwendige Prüfung erfordern, kämen zu spät.

