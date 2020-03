Hamburg. Henning Vöpel ist der wohl renommierteste Ökonom der Hansestadt, leitet das angesehene Hamburger Wirtschaftsforschungsinstitut HWWI. Es ist das erste Mal, dass er sich ausführlich zu der aktuellen Corona-Krise und die möglichen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, Deutschland und konkret Hamburg äußert.

Das Abendblatt erreichte den Ökonomen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag via Smartphone auf einem anderen Kontinent. In dem Gespräch fordert Vöpel ein ungewöhnliches Vorgehen in einer ungewöhnlichen Krise.

Wo sind Sie gerade und wie geht es Ihnen?

Henning Vöpel: Ich bin nach einer längeren Vortragsreise zur Digitalisierung über die USA nun nach Mexiko gelangt. Mir geht es gut soweit. Die Situation erfordert von uns allen – ganz gleich wo - Geduld und Solidarität.

Wie wird die Corona-Krise in Mexiko wahrgenommen?

Vöpel: Die Menschen scheinen ähnlich wie überall gerade irgendwie zwischen Hoffnung und Panik zu schwanken. Die Krise macht uns alle gleich: Jeder hat gesundheitliche und wirtschaftliche Ängste. Neben der Ohnmacht lernen die Menschen aber allmählich, mit der Krise umzugehen, in der Krise das Leben vielleicht noch mal anders zu verstehen.

Bekommen Sie die Entwicklung in Deutschland mit?

Vöpel: Die wichtigsten Nachrichten schon, die Stimmung aber natürlich nicht so intensiv.

Hat Sie die Wucht der Krise überrascht?

Vöpel: Ja. Ein solches Jahrhundertereignis überrascht jeden. Es ist der berühmte „schwarze Schwan“, den niemand erwartet und der innerhalb von Tagen alles auf den Kopf stellt, uns als Menschen und Gesellschaft vor sehr elementare Fragen stellt. Man darf aber nicht alles über Bord werfen. Es gibt eine Zeit danach.

Wie sind Ihre Prognosen für die deutsche und globale Wirtschaft?

Vöpel: Wir haben es mit einer Krise zu tun, die mit herkömmlichen Mustern und Methoden nicht vergleichbar ist. Wenn es jetzt durch schnelles, konsequentes und koordiniertes Handeln gelingt, die Krise in den Griff zu bekommen, landen wir vielleicht bei einem Minus der Wirtschaftsleistung von drei bis fünf Prozent. Es ist aber auch vorstellbar, dass wir die größte aller Rezessionen bekommen. Das entzieht sich jedoch vollständig unseren Modellen.

Wie hart wird Hamburg von der Krise getroffen?

Vöpel: Am Schlimmsten sind die Dienstleistungen und Selbstständige dran. Sie erleiden einen massiven Ausfall an Umsätzen, der kaum nachgeholt werden kann. Anders als in der Industrie, wo es zum Teil Nachholeffekte geben wird. Der Shutdown und die Quarantäne bedeuten aber natürlich auch und besonders für den Hafen und die Luftfahrt, dass erstmal nichts mehr gehen wird. Kurzum: Es findet mindestens einen Monat lang kaum noch Wertschöpfung statt.

Wann werden wir nach Ihrer Einschätzung das Schlimmste ökonomisch überstanden haben?

Vöpel: Das hängt an zwei Punkten: Ergreifen wie die richtigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und finden wir die richtige Antwort auf die Wirtschaftskrise. Die Ausbreitung des Virus und die wirtschaftlichen Kosten steigen exponentiell, das heißt immer schneller. Es geht jetzt darum, sehr schnell und massiv zu handeln. Gelingt das, können wir vielleicht im Sommer annähernd zur Normalität zurückkehren.

Wie kann die Politik Unternehmen und Arbeitnehmern jetzt am besten helfen?

Vöpel: Es ist viel von Krediten die Rede. Das ist viel zu langsam und bürokratisch. Es klingt drastisch, aber meines Erachtens sollte die Zentralbank alle nominalen Zahlungen – von Gehältern und Mieten – für zwei, drei Monate übernehmen, um die Ökonomie quasi „einzufrieren“, um massenweise Insolvenzen und Verwerfungen zu verhindern. Damit gelingt es, die Krise als das zu organisieren, was sie ist: eine globale Auszeit.

Sollen alle Bürger Löhne und Mieten von der Zentralbank bekommen, unabhängig von der Höhe ihrer Einkommen?

Vöpel: Das wäre zu prüfen. Die Zahlungen könnten als einheitlicher Pauschaltransfer erfolgen oder nach Höhe der Einkommen. Eine eventuelle Verrechnung könnte mit der Jahreseinkommensteuer geschehen, so dass es keine überschüssigen Zahlungen gäbe.





Käme es durch die Zentralbankzahlungen nicht zu einer großen Inflation?

Vöpel: Inflationsgefahr bestünde erst nach mehreren Monaten. Die Zentralbank könnte die überschüssige Liquidität später wieder abschöpfen. Helikoptergeld war vorher schon als Instrument diskutiert worden, weil die Europäische Zentralbank ihr Inflationsziel ja seit Jahren nicht erreicht.

Sind Sie enttäuscht, dass es kein europäisch abgestimmtes Verhalten der Politiker gibt?

Vöpel: Ja, die Corona-Krise wäre eine Chance, Handlungsfähigkeit auf europäischer Ebene zu zeigen. Immerhin geht es um einen gemeinsamen Binnenmarkt und das Recht auf Freizügigkeit. Das erfordert koordiniertes Handeln. Das hat es leider bislang zu wenig gegeben. Denken Sie an das nicht abgestimmte Verhalten zwischen Italien, Österreich und Deutschland.

Der DAX steuert auf 8000 Punkte zu, hat 40 Prozent verloren – wie geht es weiter?

Vöpel: Die Reaktion der Aktienmärkte ist verständlich: Der sicherste Hafen in solch einer Krise sind Staaten. Nur sie bleiben zahlungsfähig. Fast jedes Unternehmen steht dagegen vor der Existenzfrage. Wenn die Krise überwunden ist, werden die Aktienmärkte aber schnell und deutlich anziehen. Im Moment dürften schon sehr negative Szenarien eingepreist sein.

Wann und wie kommen Sie nach Deutschland zurück?

Vöpel: Ich werde voraussichtlich am Wochenende zurück in Hamburg sein. Das Wichtigste in solchen Zeiten ist immer, zu Hause und bei der Familie zu sein.

Bleiben Sie gesund und gute Rückreise!